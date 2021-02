Spomladanski česen čim prej v zemljo

Sajenje in setve v premrzlo zemljo so pogosta vrtičkarska napaka.Spomladanske sorte česna sadimo na prosto takoj, ko tla to dopuščajo, torej niso več zamrznjena in niso mokra – prst na gredicah se ne sme sprijemati na orodje. Posajeni česen ne bo občutljiv za mraz, tudi če bo prišlo do ohladitve, posaditi pa ga moramo najpozneje do aprila.