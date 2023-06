Spomin na kultno vozilo, ki so ga imeli tudi v vojski

Pri Citroënu praznujejo 55. obletnico prvega modela méhari, ki je bil premierno predstavljen 16. maja 1968 na igrišču za golf v Deauvillu v Normandiji. V skoraj dveh desetletjih, natančneje od leta 1968 do leta 1987, je bilo proizvedenih 144.953 primerkov avtomobila (od tega 1213 izvedenk méhari 4x4), kar je bil res presenetljiv uspeh. Méhari je postal kultno vozilo.

Trpežen in prilagodljiv

Ime méhari je povzeto po vrsti enogrbe kamele iz severne Afrike in Sahare. Te živali so znane po premagovanju zahtevnega terena, vzdržljivosti in varčevanju z vodo. Kamela mehari je sposobna prevažati tako blago kot potnike na dolge razdalje in te značilnosti ima tudi citroën méhari.

Od zunaj ni videti, da bi bil primeren za vse letne čase, saj je bolj podoben majhnemu kabrioletu. A zaradi zimske preobleke postane popolnoma zatesnjen in ga je mogoče uporabljati vse leto. Méhari je modularen, saj lahko del njegovega dna spremenimo v naslonjalo oziroma mu zadaj dodamo dva sedeža, s čimer lahko pelje štiri potnike. Uporabljati ga je mogoče v različnih situacijah, saj lahko prevaža tako tovor kot potnike.

Citroën méhari v izvedbi za francosko žandarmerijo. FOTO: Archives Terre Blanche/Photononstop/Citroën

Njegova karoserija je bila sestavljena iz le enajstih delov, ki se jih da enostavno popraviti, notranjost in zunanjost pa je mogoče očistiti s curkom vode. Zaradi tega je vozilo enostavno in varčno za vzdrževanje. Ta netipični koncept, ki je bil za tiste čase zasnovan s sodobnimi materiali in z inovativno karoserijo, je z leti postal prava avtomobilska ikona, ki marsikomu pričara prijetne spomine iz otroštva.

Posebne izvedenke

Čeprav so ga proizvajali skoraj 20 let, je bil méhari na voljo v samo treh izvedenkah. Leta 1983 sta bili predstavljeni posebni seriji: najprej méhari plage s počitniškim videzom in kričečo rumeno barvo, ki je bila na prodaj v Španiji in na Portugalskem, nato pa še méhari azur, ki se je prodajal na francoskem, italijanskem in portugalskem trgu, a le v 700 primerkih. Leta 1979 je Citroën predstavil novo izvedenko 4x4, ki je ponujala še dodatno svobodo.

Za model méhari so se še posebno zanimale službe francoske javne uprave, kot so policija, carina, letališča, trgovci in obrtniki pa tudi zasebni uporabniki. Še posebno dolgo kariero je imel v francoski vojski, ki je imela med letoma 1972 in 1987 v uporabi kar 11.457 méharijev.