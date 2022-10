Spomenik vodnemu fenomenu: odprli so center za obiskovalce (FOTO)

Z včerajšnjim odprtjem Centra za obiskovalce v Dolenjem Jezeru, tik bo Cerkniškem jezeru, se je začelo praznovanje 20-letnice Notranjskega regijskega parka (NRP). Osrednja slovesnost ob obletnici bo v četrtek, 6. oktobra, ob 19. uri v Kulturnem domu Cerknica z gosti in bogatim kulturnim programom.

Center za obiskovalce je s svojo večmedijsko vsebino posvetilo in spomenik vsem, ki so jezero proučevali, raziskovali in ga ohranjali, pa tudi tistim, ki še vedno delajo v prid tega vodnega fenomena. Notranjost centra predstavlja preplet zgodbe o vodi, živi naravi in domačinih, ki tu živijo in delajo, hkrati pa so v precejšnji odvisnosti od jezera. Mnogim prinaša tudi zaslužek, drugi samo kosijo travo, ko poleti voda odteče skozi številne požiralnike.

V notranjosti je tudi turističnoinformacijski center. Foto: Primož Hieng

»V centru gre za izjemen prikaz delovanja kraškega Cerkniškega jezera, na podlagi katerega je bilo pred stoletji prvič pojasnjeno delovanje presihajočega jezera,« so povedali v NRP. »Zasnovan je tako, da je treba za celovito doživetje uporabiti vsa čutila, veliko je tipanja, premikanja predmetov, sestavljanja, tudi vonjanja in seveda poslušanja. Bistvo centra je, da obiskovalec Cerknice na enem mestu dobi informacije o turistični ponudbi, izletih in pravilih obnašanja, hkrati pa lahko spozna kompleksnost jezerskega ekosistema.

Je poklon Cerkniškemu jezeru in se bo nenehno spreminjal in nadgrajeval z novimi vsebinami in tehnologijami. Z njim ne pridobiva le Cerknica, ampak vsa Slovenija: Cerkniško jezero je namreč državni fenomen, o katerem se otroci učijo v šolah in je del slovenske identitete.«

Ta center je poklon Cerkniškemu jezeru.

In kako je nastal NRP? V letu 2002 so ga ustanovili z odlokom zavarovanega območja narave. To se je zgodilo, potem ko je občina odstopila od nastajanja Regijskega parka Snežnik, za katerega ni bilo pravega soglasja. Pobudnik za nastanek Notranjskega parka je bil Valentin Schein, takratni župan in nato dolgoletni direktor parka, danes pa strokovni svetovalec direktorja.

NRP je naravovarstveno eno najpomembnejših območij v državi in izstopa tudi v mednarodnem merilu. Cerkniško jezero, Rakov Škocjan in Križna jama so izjemni naravni pojavi, ki ustvarjajo veliko pestrost narave in posledično izjemno kulturno dediščino. Jezero je z razvejanim sistemom požiralnikov, ponornih jam in drugih kraških pojavov najbolj znano presihajoče jezero na svetu. Je tudi izjemen hidrološki pojav. Prav zaradi velike dragocenosti tega območja je občina Cerknica leta 2002 ustanovila zavarovano območje narave NRP: da se ohranjajo, varujejo in raziskujejo naravne in kulturne vrednote tega območja.

Notranjost predstavlja preplet zgodbe o vodi, živi naravi in domačinih.

Vendar pa je Notranjski park le osrednji del veliko širšega območja naravnih pojavov in procesov, ki so med seboj povezani – hidrološko, geološko, geomorfološko in biološko. Velik del tega območja obsegata Planinsko polje in širše območje porečja kraške Ljubljanice, ki pa nista pod nobeno formalno zaščito, zato je Notranjski park z ministrstvom za okolje ter občinama Logatec in Postojna v procesu dogovarjanja o širitvi parka na Planinsko polje.

Privlačno je v vseh letnih časih. Foto: Primož Hieng

Presihajoče jezero je svetovna posebnost. Foto: Primož Hieng