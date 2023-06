Spodnja Savinjska dolina kot eno: ponudniki želijo poenotene destinacije

Turistična ponudba v Spodnji Savinjski dolini (SSD), ki zajema šest občin, je za običajnega obiskovalca pogosto preveč razdrobljena in nepovezana, zato si ponudniki želijo poenotene turistične destinacije s skupno ponudbo namestitev, kulinarike in znamenitosti, v duhu trajnostnega načina življenja in zanimivih doživetij. Da bi celovito naslovili tako kompleksno tematiko, so se partnerji projekta – LAS Spodnje Savinjske doline, Občina Braslovče, Občina Prebold, Občina Polzela, Občina Tabor, Občina Vransko (ZKTŠ Vransko), Občina Žalec (ZKŠT Žalec) in Razvojna agencija Savinja – odločili za skupen pristop in nastop.

Posebno poglavje v programu ustvarjanja skupne turistične ponudbe je študijska tura Doživetja Spodnje Savinjske doline.

V tem času so izvedli več projektnih delavnic na vseh lokacijah destinacije, na katerih so se ponudniki med sabo spoznavali, se začeli povezovati, sodelovali so najrazličnejši strokovnjaki s primeri dobrih praks. Posebno poglavje v programu ustvarjanja skupne turistične ponudbe je študijska tura Doživetja SSD. Za njeno izvedbo sta poskrbela partnerja RA Savinja in ZKŠT Žalec, vodenje je bilo zaupano izkušeni vodnici in zagovornici destinacijskega turizma Iloni Stermecki. Poskrbeli so za doživetje destinacije zelenega zlata skozi lokalno zanimivo, pestro, poučno in kulinarično slasten dan.

Grajska gospa deli mošnjičke

Začetek celodnevnega spoznavanja doline in njenih zanimivosti se je začel pred muzejem hmeljarstva in pivovarstva, kjer je zbrane pozdravil namestnik direktorja ZKŠT Žalec Matej Sitar, sprejel jih je soorganizator ture Jaka Strojanšek, RA Savinja. Za prijeten začetek so poskrbeli nekateri lokalni ponudniki s kavo, čajem, pecivom, hmeljskim žganjem, prestami in darilci. Pot se je nadaljevala do Polzele, kjer so predstavili obnovljeni park Šenek in lokalno krožno pešpot. Predstavila sta se TK Košec in TD Polzela v sodelovanju z Gobarsko-mikološkim društvom Polzela. V Braslovčah nas je pozdravila direktorica tamkajšnje občinske uprave Natja Šket Miser. Sledilo je braslovško doživetje z grajsko gospo Hemo, Jasmino Roter, na Žovneškem gradu, ki je simbolično podelila mošnjičke za obnovo grajske dediščine po dolini. Vpogled v čute aromaterapij in gozdnega doživetja je izvedla Simona Šmit.

Skupinska slika udeležencev pri Ribniku Lesjak

Ob koncu poti v Žalcu je udeležence pozdravil direktor ZKŠT.

Na Vranskem je dobrodošlico zaželela županja Nataša Juhart; v gasilskem domu Prekopa-Čeplje-Stopnik je bil ogled gasilske zbirke s poudarkom na ročnih brizgalnah in lesenih vozovih, predstavili so se lokalni ponudniki in gostinstvo Grof s svojim kolesarskim hotelom. Nadvse pestro dogajanje je sledilo v Občini Tabor; najprej smo se zapeljali do Ribnika Kozolec pri Lisjaku, kjer nas je nagovoril župan Marko Semprimožnik. O uspešni zgodbi Hiše Lesjak je spregovoril njihov vodja Mirko Laznik. Nato smo na njihovi drugi lokaciji nadaljevali druženje, ob show cooking kosilu sredi zelene oaze. Predstavili so se še Kmetija Pr' Martink s siri, Kmetija Laznik s suhomesnimi in drugi mesni proizvodi, Kmetija Zupančič s sibirskimi borovnicmi Haskap in proizvodi iz njih, podjetje To pa to z Wellnes apartmaji Mimi in Turistična kmetija Weiss z nastanitvami in kampom.

Dojeti veličino

Drugi del poti nazaj proti Žalcu ni bil več tako prijeten, saj je začelo že v Taboru močno deževati. Postanek v Preboldu je bil tudi zato s precejšnjo zamudo in posledično malce okrnjen. Vsekakor pa smo se seznanili s turističnimi zanimivostmi, ponudbo, prireditvami, ki jih tradicionalno pripravljajo društva, vključno s Festivalom potic in izjemno dobrodelno noto, ki navdihuje. Ogledali smo si del muzejske zbirke in prisluhnili zgodovinarju prof. Urošu Hermanu ter Mirici Reberšek, novi vodji MGC Prebold. Zadnji del poti je bil namenjen Žalcu, z nami je bila tamkajšnja podžupanja Tanja Basle. Žal je odpadel ogled Rimske nekropole, pot pa se je končala pri Fontani piv zeleno zlato. Tam sta spregovorila direktor ZKŠT Boštjan Štrajhar in Vojko Zupanc, ZKŠT. Predstavilo se je TK Flajs pivovarstvo z zgodbo Štirje prijatelj, za zaključek pa seveda ni manjkala pokušina piva na fontani.

Med poslušanjem predstavitve zgodovine Prebolda

Med predstavitvijo Kmetije Zupančič in njihovih sibirskih borovnic FOTOGRAFIJE: DARKO NARAGLAV

»Skupaj smo začutili, da se občinske meje razblinjajo, ko govorimo o turizmu. Da, kar počnemo, že zdaleč ni več le projekt, temveč naša destinacijska zgodba Spodnja Savinjska dolina – hmeljkova dolina zelenega zlata. Imamo vse, kar imajo veliki. Zdaj samo še dojemimo veličino v skupno, povezano zgodbo,« je sklenila mag. tur. Jolanda Ivanuša iz ZKŠT Žalec.