Spodbuja domišljijo

Kako otrokom priljubiti branje? Pri nas za to že več kot 60 let skrbi gibanje Bralna značka. V zadnjih letih v vseh programih bralne značke sodeluje okoli 140.000 mladih bralcev na leto! Slovensko povprečje za osnovno šolo je impozantno: nekaj pod 70 odstotki jih bere za bralno značko, ob koncu devetletke pa je nekaj manj kot 40 odstotkov celotne generacije zlatih bralk in bralcev!

Branje je veselje, ki bi ga moral vsakdo doživljati vsak dan.

Otroci, ki berejo, so v prednosti, branje je pomembno za razvoj, uspešnost v šoli in življenju. Če beremo dvajset minut na dan, v enem letu preberemo skoraj dva milijona besed! Imeniten način razširjanja besednega zaklada. Več ko beremo, bolje se bomo izražali, tudi pisno. Poleg tega z branjem izboljšujemo koncentracijo in spomin, si razširjamo obzorje in znanje, krepimo domišljijo in ustvarjalnost pa še stres blažimo in smo zato bolj veseli, dobre volje. Raziskava univerze v Liverpoolu, v kateri je sodelovalo več kot 4000 odraslih, je pokazala, da so bralci bolj veseli in manj pod stresom, bolje se spopadajo z izzivi in imajo več tesnih prijateljev kot nebralci.

Zveste prijateljice

Knjige so najbolj zveste prijateljice, lahko dostopne in modre učiteljice. Raziskava, ki sta jo izvedla londonski King's College in univerza v Edinburgu, je pokazala, da obstaja neposredna povezava med sposobnostjo branja in inteligenčnim količnikom. Branje je za možgane to, kar je telesna aktivnost za telo, ohranja jih aktivne, mlade, pomaga upočasnjevati kognitivni upad v starosti. Bralci živijo dlje, je pokazala raziskava, ki jo je opravila univerza Yale: tisti, ki berejo vsaj pol ure na dan, živijo povprečno 23 mesecev dlje kot nebralci.

Ljubljana je bila leta 2010 svetovna prestolnica knjige. Primož Trubar je leta 1550 napisal Katekizem: prvo knjigo v slovenskem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo sploh. Ljubitelja knjig imenujemo bibliofil, človeka, ki veliko bere, pa knjižni molj.

Otroci, imate polno polico knjig? Super! Branje je zakon!