Specimo okraske (FOTO)

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Čeprav jih ne bodo mogli pojesti, se bodo otroci z veseljem lotili peke in barvanja. FOTO: Stockrocket/Getty Images

Kaj potrebujemo?

1 lonček moke

1 lonček soli, najboljše fino mlete

1/2 lončka vode

žlico olja za več elastičnosti

jedilne barve ali začimbe intenzivnih barv za obarvanje testa

modelčke za piškote

slamico

vrvico

za okraševanje tempera barve, bleščice, bleščeči prah, perlice

Veselega decembra ni brez omamnih dišav pečenih piškotov, ki se v teh dneh verjetno že širijo po prenekaterem domu. Pri peki gotovo z veseljem priskočijo na pomoč tudi naši hišni škratki, ki se ne bodo z nič manjšim navdušenjem lotili niti peke slanih piškotov. Čeprav teh ne bomo jedli, jih bodo otroške rokice z veliko božičnega navdušenja gnetle, oblikovale, barvale in okraševale. Ko pa jih bodo namesto kupljenih okraskov lahko obesili še na novoletno smrečico, bo otroška radost tega prazničnega časa nalezljiva.Bolj preprostega recepta za slane piškote skoraj ni. Potrebujete zgolj moko in sol, obojega v enakem razmerju, ter vodo, kar zgnetete v gladko kepo testa. Za nekaj barvnega pridiha lahko med gnetenjem dodate dobro žličko rumene kurkume ali rdeče paprike. Če so vam bliže intenzivnejše barve, ki niso zemeljskih odtenkov, pa obarvajte testo z jedilnimi barvami. In brez skrbi, tudi če bo vaš kratkohlačnik poskusil nekaj tega neužitnega testa, mu ne bo hudega. Kvečjemu izpljunil ga bo!Vsako testo, tudi to za edinstvene novoletne okraske, mora malce odležati. Dajte mu kakšnih 20 minut, medtem pa obložite pekač s peki papirjem in iz predala izbrskajte modelčke za piškote ter slamico ali kaj podobnega, s čimer boste v še nepečene piškote naredili luknjico, skozi katero boste pozneje potegnili vrvico za obešanje.Na pomokani površini razvaljajte testo, morda kak centimeter debelo. Nato pa, kot klasične piškote, s pomočjo modelčkov izrežite prikupne oblike. Tisti z nekoliko več ustvarjalne žilice lahko piškotom že zdaj odtisnete svoj pečat, pri čemer vas omejuje zgolj domišljija. Z vilicami naredite drobne luknjaste vzorčke ali pa z zobotrebcem vtisnite različne vzorčke, črtice, vijugice. Prav vsakemu pa tudi luknjica za vrvico. In – hop! – na pekač. Piškote bi sicer lahko nekaj dni pustili, da se sušijo na zraku. A verjetno ni otroka s toliko potrpljenja, zato se boste verjetno vsi odločili za bližnjico – peko v pečici, najboljše pri 125 stopinjah dobre pol ure, seveda pa je čas peke odvisen od debeline.Tako, prvi del je za vami. In čeprav so že ti preprosti okraski lični, bodo zažareli z nekaj barve. Zato dobro zaščitite ustvarjalno površino in eksplozija barv – in verjetno tudi bleščic, tem se otroci namreč le stežka uprejo – se lahko začne. Ohlajene piškote poljubno pobarvajte s tempera barvami, na še ne suho barvo pa nanesete nekaj bleščic ali svetlikajočega se prahu. Če želite okraske ozaljšati z nekoliko večjimi bleščicami ali manjšimi perlicami, si pomagajte s lepilom.Tista zadnja pika na i, čeprav ne nujna, je plast laka, ki poskrbi za nekoliko daljšo obstojnost teh unikatnih okraskov in doda kanček lesketa, ki novemu letu pač pritiče. Bleščeče in barvite piškotke le še obesite na novoletno drevesce!