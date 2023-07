Cupra formentor je že sam po sebi precej izstopajoč avtomobil, še bolj poseben je v različici VZ5, tokrat pa smo sedli za volan modela VZ5 posebne serije, omejene na vsega 999 izdelkov. Avtomobil je prepoznaven že vse od nastanka, še bolj to velja za tokratni primerek. Nase opozori s posebno sivo barvo tajga, zraven so led-žarometi, v kabini pa oblazinjenje iz napa usnja, še dodatno zatemnjena stekla in bakrene obloge. Notranjost in zunanjost se tudi povezujeta, saj je rjavi odtenek platišč enak kot barva oblazinjenja. Zadaj so štiri izpušne cevi. FOTO: Aljaž Vrabec Da je to poseben formento...