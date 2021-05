V teh negotovih časih, ko še nihče ne ve, kje in kako bo preživljal počitnice, so jo še najbolje odnesli lastniki avtodomov: takoj ko je bilo dovoljeno prehajati med regijami in so se odprla parkirišča za avtodome (PZA), so lahko popotovali po naši prelepi deželi.



A avtodomi so precej dragi, zato marsikdo išče katero drugo rešitev: ali sam predela kombi v bivalnik ali pa kupi bivalno kabino in jo naloži na prtljažnik poltovornjaka.



Obstaja pa še ena možnost, ki so jo razvili pri avstrijskem zagonskem podjetju GentleTent, ki se je specializiralo za napihljive šotorske sisteme: napihljiv šotor za poltovornjak. Spalni del velikosti 140 x 220 cm je na strehi vozila, kjer lahko brez težav spita dva odrasla in še kak otrok zraven, na prtljažnem delu pickupa pa je dovolj prostora za preostalo kramo in opremo, pri čemer se lahko popotnik tudi vzravna.



Ko je šotor zložen, obsega le 100 x 100 x 18 centimetrov, tehta pa 27 kilogramov. Tkanina je nepremočljiva in zračna, sam šotor pa ima več odprtin za zračenje, opremljenih s komarniki. Seveda je priložena tudi električna zračna tlačilka, ki jo priklopimo na 12-voltno avtomobilsko vtičnico. Šotor GT pickup je na voljo v dveh barvah, zanj pa je treba odšteti 3189 evrov, poštnina po Evropi pa je brezplačna.

