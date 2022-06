Sosedu nismo hoteli prodati parcele, pa si jo je kar prisvojil

Pred leti je želel odkupiti našo parcelo, vendar po ceni za nezazidalno zemljišče, zemljišče pa je imelo status zazidalnega, zato prodaje ni bilo. Zdaj ugotavljamo, da se je brez našega dovoljenja in vednosti začel širiti in posegati na našo parcelo ... Preberite izpoved bralke in nasvet pravnika na onaplus.si.