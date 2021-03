Soseda se sklicuje na ustni dogovor o služnosti, a dokazov nima – kaj storiti

Pozdravljeni,s partnerko sva kupila hišo, ki meji na parcelo za hišo, kjer živi starejša gospa. Sklicuje se na dogovorjeno služnost dostopa do njene parcele, in sicer od preteklih lastnikov, ki pa so že pokojni.V ZK sva preverila in je prek najine parcele, ki je tudi dostop do sosedine hiše, vpisana služnost iz leta 1849 osmim drugim osebam, tej sosedi pa ne. Dodatno sva opravila poizvedbo za morebitne dodatne služnosti, vendar vpisov ni.Zanima me, ali jo gospa lahko »doseže« na osnovi ustnih dogovorov. Kaj storiti z naše strani?Soseda je namreč zelo nadležna, človeški faktor nerganja, ko hodimo po svojem in ji namišljeno kratimo pravico ... Dogaja se namreč, da njeni obiski parkirajo na naši parceli, ko pa spravljamo drva v drvarnico, ki je v naši hiši ob poti do sosede, pa je problem, ker so drva dve uri tam – na naši parceli …Hvala za odgovor.