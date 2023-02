Sosed narkoman me je napadel z nožem, z ženo se bojiva, ker nama grozi

Pred mesecem dni me je sosed napadel z nožem in me porezal po brezrokavniku. Poklical sem policijo in so mi rekli, da bo sosed dobil kazensko ovadbo, ker oni drugače ne morejo ukrepati. Sosed je zdravljeni narkoman in že ves čas povzroča težave, tudi ostali sosedje so imeli z njim že veliko problemov. Na občini so mi dejali, da mu ne morejo nič, ker so bili že nekajkrat na sodišču in se sodišče vedno postavi na njegovo stran ...

