Sosed nam je zasmradil celo okolico, še oken ne moremo več odpirati

Sicer je že po prvem postavljenem travnatem silosu dobil inšpekcijo in inšpektorica mu je napisala kazen za odgrnitev zemlje. Dobil je tudi odločbo, da mora do 21. 6. 2021 zemljišče vrniti v prvotno stanje, a se ni oziral na to, in nadaljeval s svojim delom ter postavil še preostalih šest silosov ... Preberite izpoved bralca in nasvet pravnika na Onaplus.si