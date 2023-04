Šopek za boljše počutje: ko dobimo v dar cvetje, se nasmeh razleze do oči

Psihologi so že dolgo tega dokazali, da cvetje izboljšuje počutje, odpravlja anksioznost in zmanjšuje stres, zato je šopek odlično darilo za vse priložnosti. Menda se na obrazu obdarjenca takrat zariše nasmeh, imenovan duchennov nasmeh, ki ga imajo psihologi za edinega pravega oziroma iskrenega.

Ko dobimo v dar cvetje, se nasmeh razleze do oči. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Gre za nasmeh, pri katerem se upognejo mišice na vsaki strani ust in tudi tiste na vogalih oči, ime pa je dobil po francoskem nevrologu Guillaumu Duchennu, ki je pred dobrim stoletjem opredelil dve različni vrsti nasmehov – tistih, pri katerih so vključene tudi mišice okrog oči, in onih, pri katerih se to ne zgodi.

Ožja vaza

Seveda ni treba čakati, da se bo kdo od bližnji spomnil in nam podaril šopek cvetja, kupimo si ga kar sami. Da bi nekoliko privarčevali, se aranžiranja lotimo sami doma, pri tem pa lahko kombiniramo nekaj kupljenih cvetov in zelenje, ki ga v naravi ali na vrtu naberemo sami. Najprej moramo seveda izbrati primerno vazo, tako po višini in širini kot tudi obliki. Strokovnjaki začetnikom svetujejo, naj se aranžiranja učijo z ožjimi vazami. Ne le zato, ker za takšen šopek potrebujemo manj cvetja, tudi veliko lažje ga bomo lepo razporedili. Če imamo doma le širše vaze, si pomagamo z nekaj triki. Odprtino lahko denimo razdelimo na posamezne dele s pomočjo lepilnega traku. Ta naj bo prozoren, če bomo cvetje v vazo razporedili zelo na gosto, je lahko tudi zelen, bistveno je, da se ga ne vidi. Uporabimo lahko cvetličarsko gobo, v katero zapičimo posamezne cvetlice in zelenje.

Preden cvetove postavimo v vazo, jim ne pozabimo odrezati spodnjih nekaj centimetrov.

Kar koli že izberemo, pa je treba cvetje čim prej postaviti v vodo, zato z aranžiranjem šopka ne čakajmo predolgo. Da bi cvetje dlje ostalo sveže in prijetno na pogled, je izjemno pomembno, da mu z ostrimi vrtnimi škarjami, uporabimo lahko tudi navaden ali oster nož, odrežemo spodnjih nekaj centimetrov stebla. Tako bo rastlina lažje srkala vodo, zlasti če ni povsem sveža. Pred rezom in po njem ne pozabimo rezila razkužiti, da ne bi rastlin po nesreči s čim okužili.

Večji osrednji cvet

Katero cvetje izberemo, je seveda povsem stvar okusa, a obstaja nekaj smernic, ki se jih je dobro držati. Da bi bil šopek čim bolj privlačen, ne pozabimo na zelenje. To je lahko praprot, zimzelena vejica, okrasna trava, zelenje borovnic, vresje, voskovka (Chamelaucium), evkaliptus, mirta … Nato izberemo osrednji cvet. Običajno so ti večji, denimo lilije, potonike, hortenzije, tudi vrtnice. Osrednjih cvetov ne potrebujemo veliko, za ožjo vazo bo dovolj eden ali dva, za širšo še kakšen več, odvisno tudi od velikosti cveta. Vazo nato dopolnimo z manjšimi cvetovi, pri čemer pazimo, da so barvno in stilsko usklajeni.

Izberemo glavni cvet in ga dopolnimo z manjšimi in zelenjem.

K potonikam in nekaterim sortam vrtnic se denimo lepo podajo ranunkule in eustome, ki so prav tako nežne, osat se poda k vsem vrstam »divjih« cvetlic, ljubka sadrenka je priljubljena v poročnih šopkih, a jo lahko kombiniramo tako rekoč z vsem cvetjem. Priljubljeno cvetje, s katerim dopolnimo osrednje cvetove, so tudi nageljni, krizanteme in orhideje, če obožujemo tulipane, pa si raje privoščimo šopek, v katerem drugega cvetja ne bo. Ne le zato, ker je kup tulipanov odlično videti že sam po sebi, gre namreč za rastline, ki niti potem, ko smo jih že odrezali in postavili v vazo, ne nehajo rasti, zato bo cvetlični aranžma po nekaj dneh videti čisto drugače kot na začetku.

Potonike, nageljni, mini vrtnice in žito FOTO: Serenko Nata/Getty Images