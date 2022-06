Sonyjeve brezžične slušalke WH- -1000XM5: ko odlično postane še boljše

Ko je Sony maja letos predstavil novi model čezušesnih brezžičnih slušalk WH-1000XM5, sem se vprašal, kako za vraga bodo upravičili svoje napovedi, da bo peta generacija tisočk še boljša od prejšnje. In to ni kar tako: WH-1000XM4 so za ne ravno nizko ceno ponujale odlično aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice (active noise cancelling oz. ANC) in izjemen zvok ter odlično ergonomijo, lep dizajn in trpežno baterijo.

Vrhunski zvok

A po večtedenskem poslušanju (za slušalke višjega ranga je dobro, da se dejansko »utečejo«) moram priznati, da je zvok še boljši kot pri prejšnji generaciji, če je to sploh mogoče. Izjemno čist zvok, odlični basi, srednji in visoki toni, super stereo slika, dobro simuliranje prostorskega zvoka. Slušalke sony WH-1000XM5 bodo brez kakršnih koli težav odlično reproducirale katero koli glasbeno zvrst, pa naj gre za visoko dinamično klasično ali džezovsko glasbo, basov polno elektroniko, pop in rock, da o ekstremnejših glasbenih zvrsteh niti ne govorimo.

V treh minutah dobijo dovolj energije za tri ure delovanja.

Razlika v primerjavi s prejšnjim modelom sicer ni dramatična, a se jo sliši, še posebno pri definiranih in jasnih nizkih tonih. In tudi jakost zvoka je zavidljiva.

Za odlično reprodukcijo zvoka poskrbita 30-milimetrska zvočnika iz kompozitnega materiala iz ogljikovih vlaken, ki poskrbi za še bolj naraven zvok. Prisotne so tudi druge Sonyjeve tehnologije, vključno z vrhunskim materialom za spajkanje brez svinca, ki vsebuje zlato za boljšo prevodnost, in z optimiziranimi vezji, ki zagotavljajo čist zvok.

Slušalke seveda podpirajo standard kodiranja zvoka LDAC, ki poskrbi za trikrat večji prenos podatkov prek brezžične povezave bluetooth in s tem za boljši zvok, seveda pa mora LDAC podpirati tudi naš vir zvoka, pa tudi posnetek mora biti narejen v višji ločljivosti. A dejansko je zvok odličen ne glede na to, ali predvajamo stisnjene empetrije ali pa zvok z zgoščenke.

Brez hrupa, a na preži

Tudi aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice (ANC) je na še višji ravni. Slušalke imajo vgrajena kar dva procesorja, ki spremljata zvoke iz osmih mikrofonov in skrbita za samodejno optimizacijo odpravljanja šumov, najsibo v glasni kavarni, na letalu ali pa na ulici.

30 ur zdrži baterija, ki pozna tudi hitro polnjenje.

A to ne pomeni, da smo odrezani od sveta, saj znajo razbrati, ali nas je kdo nagovoril, in samodejno izklopiti odstranjevanje šumov, tako da se lahko pogovarjamo s sogovornikom, ne da bi jih sneli z glave.

Nov dizajn

Prenovljena je tudi oblika pete generacije tisočk, ki že prej ni bila slaba, zdaj pa je še malo elegantnejša. Same slušalke so razmeroma lahke za čezušesni model, umetno usnje je prijetno na dotik, tako da niso prav nič naporne niti pri dolgotrajnejšem poslušanju.

Baterija zdrži do 30 ur, prek usb-kabla pa jo lahko hitro napolnimo: za tri ure poslušanja so dovolj že tri minute polnjenja. Priložena je tudi torbica iz predelanih materialov, embalaža pa je iz papirja in se jo seveda da reciklirati.

WH-1000XM5 poslušalca razvajajo z odličnim zvokom in udobjem.

Slušalke lahko prek bluetootha povežemo s katerim koli predvajalnikom, ki podpira ta standard brezžičnega prenosa, za puriste pa je priložen tudi avdio kabel. Če pa jih želimo izkoristiti do popolnosti, jih na pametnem telefonu povežemo z aplikacijo Sony headphones connect, v kateri nastavljamo jakost aktivnega odstranjevanja hrupa, na voljo imamo izenačevalnik zvoka (EQ), splača pa se tudi nastaviti prostorski zvok (360 reality audio) za tiste glasbene pretočne aplikacije, ki ga podpirajo. Skratka, odlične slušalke, ki pa imajo tudi temu primerno ceno: priporočena maloprodajna cena zanje pri nas znaša 420 evrov.

Lepo sedejo na glavo, za zvok pa skrbita novi 30-milimetrski membrani.

Ni malo, a z WH-1000XM5 dobimo res veliko. Samo vodoodpornost manjka. A po drugi strani: kdo bi s takšnimi slušalkami hodil po dežju ali telovadil z njimi?