Sony X85L: ne stane veliko, a za svoj denar ponuja zelo dobro sliko

Sony se je v zadnjih letih osredotočil na zgornji del trga televizijskih sprejemnikov, kjer ponuja res odlične oled televizorje, a to še ne pomeni, da je pozabil na tiste bolj običajne naprave. Dejansko ima veliko ponudbo vseh mogočih modelov v širokem cenovnem razponu, in nekje v sredini je prenovljeni 55-palčni model bravia X85L, ki se lahko pohvali z odličnimi kontrasti, čudovitimi barvami in gladkim premikanjem slike.

Odlične barve in kontrasti

Kdo bi si mislil, da bodo televizorji s 55-palčno diagonalo tako hitro postali najbolje prodajana in cenovno ugodna kategorija, potem ko je bilo še pred nedavnim treba zanje odšteti celo premoženje. In kmalu naj bi jih na prvem mestu med najbolje prodajanimi velikostmi prehiteli 65-palčni televizorji.

55 palcev je postala standardna velikost zaslona.

Sony že od nekdaj slovi po dobri sliki, in tako je tudi pri novem X85L. Čeprav ne gre za zaslon iz organskih diod, ampak klasični panel iz tekočih kristalov, osvetljenih od zadaj, tale televizor res pridela lepe barve in odlične kontraste, za kar se lahko zahvali tudi lokalni zatemnitvi ledic v ozadju. Posameznih con, ki se samodejno zatemnjujejo ali osvetljujejo, je sicer »le« 24, a rezultat je res dober, čeprav imajo nekateri konkurenčni televizorji že več tovrstnih zatemnitvenih con.

Precej minimalistični daljinec FOTO: Staš Ivanc

Zaslon odlično prilagaja svetlost slike, za kar se lahko zahvali naprednemu procesorju. Sposobnosti slednjega opazimo tudi pri lepih barvah, ki ostanejo izrazite tudi v temnejših scenah, česar za vse televizorje ne moremo trditi. Bravia X85L poleg tega zelo dobro prikaže premikanje brez neprijetnega trzanja ali skakanja v hitrih scenah, kar je le še eden od njegovih plusov.

Tudi zvok je na visokem nivoju, pri čemer je dialog jasen in dobro slišen, visoki toni pa nikoli hreščeči, kar se zna zgoditi pri (slabših) ploskih televizorjih. Seveda zvok ne poka od nizkih tonov, kar je čisto pričakovano, hkrati pa ne prihaja do popačenj. Kot je v navadi pri sodobnih televizorjih, se zvok resnično razživi šele z dodatnim soundbarom, da o priklopu na AV-sprejemnik niti ne govorimo.

X85L se odlično odreže pri prikazu gibanja. FOTO: Staš Ivanc

Klasični priključki

Na hrbtni strani televizorja se skriva zdaj že skoraj klasični nabor priključkov: štirje HDMI-vhodi, pri čemer dva podpirata standard HDMI 2.1, kar pomeni povratni signal do AV-sprejemnika (eARC), predvajanje slike v ultravisoki ločljivosti 4K s 120 sličicami na sekundo, prilagodljivo hitrost osveževanja slike (VRR) in samodejni način nizke latence (ALLM), kar naredi zaslon kot nalašč za gamerje (seveda najraje s Sonyjevo konzolo playstation 5).

Tukaj so še optični avdioizhod, dve USB-vtičnici, priključka za kabelsko in satelitsko televizijo, kompozitni AV-vhod in mrežni priključek, seveda pa se lahko X85L poveže tudi z domačim brezžičnim omrežjem.

Zdaj že klasični nabor priključkov FOTO: Staš Ivanc

Na bravii X85L je naložen operacijski sistem android tv oziroma njegova sodobnejša izpeljanka google TV, kar pomeni, da ima dostop do Googlove trgovine z aplikacijami in da je silno enostavno povezljiv s pametnim telefonom, medtem ko so najbolj priljubljene aplikacije (netflix, prime video, disney+, youtube ...) že prednaložene. Uporabniški vmesnik je enostaven in odziven, sprehajanje med nastavitvami pa razumljivo in seveda v slovenščini, kot smo že dolgo vajeni pri Googlu.