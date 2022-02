Sončni Balkan v trgovini

Družinsko podjetje Makedonija Trade, d. o. o., je pred 30 leti ustanovil mag. Trajče Andonov, ki se je pred lastno podjetniško potjo skoraj 15 let kalil kot namestnik direktorja Tobačne Ljubljana.

Ko so to prodali tujcem, se je podal v podjetniške vode in odprl podjetje. To je imelo v preteklosti verigo 10 trgovin, pozneje pa so se bolj usmerili v uvoz in veleprodajo, ostala je le trgovina na ljubljanskih Fužinah (in seveda tista na svetovnem spletu – www.makedonija-trade.si). Andonov je vodenje podjetja zaupal svoji hčeri Biljani, sam pa prevzel funkcijo prokurista v podjetju in se tako še bolj posvetil aktivnostim v Trgovinski zbornici Slovenije, katere soustanovitelj je njegovo podjetje.

Andonov, ki je še vedno član upravnega odbora TZS, je bil glavni pobudnik za ustanovitev Sekcije malih trgovcev in kmetijskih zadrug pri TZS. »Njen cilj je povezovanje malih trgovcev in KZ s ciljem zasledovanja njihove specifične problematike in medsebojnega sodelovanja,« pravi Andonov.

Na trgu so vrsto let prisotni z izdelki lastne blagovne znamke MT z značilnim logotipom v obliki sonca.

»Kupci nas poznajo po izdelkih znanih blagovnih znamk, kot so kava Zlatna džezva, vino Žrebčeva kri, izdelki Eurocrem, strumička Mastika, Strumka, pa tudi po pristnem fižolu tetovcu, kočanskem rižu, specialitetah Gurmano, ratlukih, baklavah, posnih kolačih. V želji čim bolj približati ponudbo našim strankam od začetka delovanja sodelujemo s številnimi trgovinskimi verigami v Sloveniji,« ponudbo predstavi Biljana Andonova.

Doda, da so na našem trgu že vrsto let prisotni z izdelki lastne blagovne znamke MT z značilnim logotipom v obliki sonca. Ponudba znamke je najširša na področju vložnin, ki jih večino izdelajo v družinskem proizvodnem obratu v S. Makedoniji. Znamko MT pa nosijo tudi vina – refošk MT velja za najdlje prodajan makedonski refošk v Sloveniji.