Sonce lahko opeče tudi pse

Psi z debelim ali temnejših kožuhom so bolj zaščiteni pred soncem kot tisti, ki imajo svetlejšo ali krajšo dlako. Najbolj izpostavljeni pa so psi, ki nimajo dlak. A tudi nekateri kosmatinci so bolj občutljivi, med drugim borderski ovčarji, avstralski ovčarji in buldogi ter druge pasme, ki imajo svetlejšo kožo na ušesih in smrčkih. Prav tako sonce hitreje opeče tiste pse, ki veliko časa preživijo zunaj oziroma pogosto počivajo na hrbtu in trebuh izpostavijo sončnim žarkom.