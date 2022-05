Solarna truga za nujno polnjenje pametnih naprav

Za dopustnike z manjšim prtljažnikom ali večjo družino, no, tudi za tiste, ki s seboj na počitnice tovorijo vse živo, je strešni kovček idealna rešitev. Zadeva je aerodinamična, vanjo pa spravimo od šotora in stolov za kampiranje do smuči in oblačil.

Ponudba je pestra na obeh koncih cenovnega spektra, nekateri proizvajalci pa imajo v programu še kaj več. Denimo, ameriška Yakima, ki ima v repertoarju tudi strešni kovček CBX solar z vgrajenim solarnim panelom, ki ponuja 36 W moči in ima vdelani dve usb-vtičnici. Kovček ima 453 litrov prostornine, odpira se lahko na obe strani, za varno namestitev ima celo omejevalnike navora pri pritrjevanju na strešne nosilce.

Znotraj so pritrdilna mesta, da nam tovor ne poskakuje po kovčku, vanj pa lahko spravimo predmete (smuči) do dolžine 185 cm. Praktično, kajne? Le cena je malce manj zabavna, saj je treba zanj na spletu odšteti 1500 dolarjev (1425 evrov).