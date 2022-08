Sodobna podeželska hiša za oddih

Lesena podeželska počitniška hiša, ki jo je zasnoval brazilski arhitekt Guilherme Torres, je umeščena v notranjost zvezne države São Paulo v Braziliji sredi Atlantskega gozda, daleč od velemestnega vrveža. Navzven je preprostih oblik in volumnov, ki se prepletajo z naravo. Bistvo podeželske počitniške hiše je odmik, pobeg pred vsakodnevno rutino in mestno gnečo. Zasnovana je tako, da tudi vsak najmanjši detajl spodbuja sprostitev in odklop, tako da lastniki lahko uživajo v naravi v njeni najčistejši in najpreprostejši obliki.

