Sodelavec me blati in o meni širi neresnice, delodajalec pa noče ukrepati

V podjetju sem zaposlen 15 let. Zaradi invalidske upokojitve imam po novem skrajšan delovni čas in sem bil premeščen na drugo delovno mesto. Kot invalid sem na prejšnjem delovnem mestu opravljal dela skladiščnika z omejitvami, ki so bile večkrat kršene. Kljub opozorilom nadrejenim so se kršitve vrstile dnevno, doživljal sem tudi psihični in fizični mobing, poniževanje, širjenje neresnic, blatenje imena ...

