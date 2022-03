Soda ni za vse površine: lahko poškoduje naravni kamen in steklo

Zaradi abrazivnosti in sposobnosti razgradnje molekul maščob ter druge trdovratne umazanije je soda bikarbona priljubljeno naravno čistilo in pogost zaveznik v boju z nesnago. Vendar vsemogočna soda ni primerna za čiščenje vseh površin. Poglejte, kdaj njena uporaba ni priporočljiva, saj lahko povzroči več škode kot koristi. Česa ne čistimo z njo?

Ni za naravni kamen

Kot rečeno, je soda abrazivna. Ta njena lastnost v nekaterih primerih pride še kako prav, a hkrati poškoduje nekatere materiale, med njimi je marmor. Sčasoma namreč poškoduje zaščitni sloj, ki varuje naravni kamen, denimo pulte in kopalniške površine.

Ob dolgotrajnem čiščenju nastanejo praske. Naslednji na seznamu so leseno pohištvo in talne obloge. Tudi te pred zunanjimi vplivi, zlasti pred vlago, varuje zaščitni premaz, ki bi ga soda zaradi značilne teksture tako poškodovala, da ne bi več mogel opravljati svoje naloge.

Previdno s steklom

Steklo je občutljiv material in na njem se ob nepravilni negi hitro pojavijo vidne poškodbe v obliki prask. Drobna zrnca sode res lahko odstranijo najtrdovratnejšo umazanijo in steklene površine so z njo tudi razkužene, žal pa se poškoduje material, ki naj bi ostal gladek in sijoč. Iz istega razloga s sodo ni priporočljivo čistiti ogledal. Če imate v kuhinji indukcijsko ali steklokeramično ploščo, je nikoli ne uporabite na njej, saj bi jo poškodovali. Tudi stekla na vratih pečice raje ne negujte z njo.

Uporaba sode pri čiščenju kovinskih predmetov je načeloma varna, a ne vedno. Pri aluminijasti posodi je potrebna previdnost. Ne samo ker je aluminij mehak in ga soda lahko trajno poškoduje, zaradi tega lahko oksidira, zato se trajno spremeni barva posode.

Ni za zlato in srebro

Pri čiščenju usnjenih predmetov in tistih iz naravnega ali umetnega krzna je treba upoštevati dejstvo, da potrebujejo naravna olja, ki vzdržujejo prvotno pH-vrednost. Soda je bazična, kar pomeni, da nevtralizira kislost, krzno zato postane lomljivo, usnjene površine pa suhe in razpokane. Soda je idealna za odstranjevanje madežev s srebrnine. Malce je dodamo vodi, v kateri pomivamo denimo srebrn pribor, da mu povrne lesk in sijaj.

Ne velja pa to za čiščenje starinske srebrnine, saj poškoduje površine, zlasti če je srebrn samo premaz in predmeti niso v celoti izdelani iz te kovine. Iz istega razloga njena uporaba ni primerna za čiščenje pozlačenih predmetov. Zlato je mehka kovina in lahko ob stiku z njo korodira ter dobi praske, v skrajnih primerih se zlata obloga začne luščiti.