Soda in kis za čisto pečico

Za sprotno čiščenje bo zadostovala voda z malo detergenta za posodo.

Da pa bi bile jedi iz pečice res dobre in njena uporaba varna, jo je treba redno čistiti. Kako pogosto ter kateri načini pripeljejo do najboljših rezultatov?Tako kot za vse druge pripomočke in naprave v kuhinji tudi za pečico velja, da sprotno čiščenje preprečuje nalaganje trdovratnih oblog. Torej po vsaki uporabi ohlajeno notranjost obrišite z mokro, nato še s suho krpo. Po potrebi lahko vodi dodate malo detergenta za pomivanje posode. Na tri mesece ali vsaj na pol leta (odvisno od tega, kako pogosto jo uporabljate in kaj v njej pripravljate) pa ji namenite še dodatno pozornost.Sodobne pečice imajo vgrajeno pirolizo, ki zagotavlja, da se naprava očisti sama. Sistem omogoča, da se stene pečice segrejejo na več kot 400 stopinj Celzija, obloge pa pri visoki temperaturi izgorijo in v obliki majhne količine pepela padejo na dno. Vse, kar morate storiti, je, da odstranite pepel.To je nedvomno najlažji način čiščenja, a žal ima tudi slabosti: pečica se samodejno čisti od štiri do pet ur, pri tem se segreje prostor, hkrati pa se širijo neprijetne vonjave, zato med čiščenjem zadrževanje v kuhinji ni priporočljivo. Poleg tega v času, ko se pečica čisti, ne smete uporabljati kuhališča, če je to nad njo. V napravi s samodejnim čiščenjem prav tako ne smete uporabljati kemičnih čistil, kajti ta lahko poškodujejo vrhnji sloj v njeni notranjosti.Za pečice, ki nimajo te funkcije, so v prodajalnah na voljo posebna čistilna sredstva. Z izbranim poškropite notranjost naprave in počakajte vsaj pol ure; čistilo zmehča umazanijo, ki jo na koncu odstranite s spužvasto gobico in krpo. Ker gre za agresivne preparate s kemikalijami, pečico z njimi vedno čistite pri odprtem oknu in uporabljajte rokavice.Vselej se je mogoče zateči tudi k naravnim čistilom. Eno od njih je kombinacija jedilne sode, vode in kisa.Iz jedilne sode in vode zmešajte pasto in jo nanesite na notranjost pečice. Za boljši učinek vse skupaj poškropite z alkoholnim kisom, počakajte vsaj dve uri in pečico dobro obrišite. Izkupiček morda ne bo tako izjemen kot pri uporabi kemičnih čistil, a ob rednem čiščenju bo prinesel povsem zadovoljive rezultate.Ne glede na to, kakšna je vaša pečica, je priporočljivo med čiščenjem odstraniti kovinske rešetke in jih dobro namočiti v vroči vodi z dodatkom detergenta za pomivanje posode ter jih nato zdrgniti z gobico ali manjšo krtačko. Tudi za rešetke lahko uporabimo mešanico sode, vode in kisa, prav tako na steklenih vratih, ki zahtevajo nežnejši pristop, saj jih uporaba abrazivih čistil lahko trajno poškoduje. Z mešanico natrite vrata, počakajte, da umazanija odstopi, in površine obrišite z mehko krpo.Če steklo ni zelo umazano, bo zadostovala raztopina vode z dodatkom detergenta, za sijaj pa na koncu uporabite še čistilo za steklo.