Soboško jezero s plavajočim pomolom (FOTO)

Mestna občina Murska Sobota je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, ki ga je razpisalo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ter prejela pozitiven sklep o podpori projekta ureditve javne in skupne turistične infrastrukture na območju Soboškega jezera – Soboško jezero 2. Projekt je bil pripravljen v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota in Razvojnim centrom Murska Sobota.

V okviru projekta bo izvedena sistematična in celovita nadgradnja turistične točke ob Soboškem jezeru, z vlaganji v gradnjo javne in skupne turistične infrastrukture, in sicer z vzpostavitvijo inovativne in unikatne razgledne površine na pontonskem pomolu, kjer bo predstavljena naravna in kulturna dediščina območja in prireditveni objekt, ureditvijo brežine, postavitvijo stalnih elementov za počitek, solarnih klopi, ki bodo omogočale polnjenje elektronskih naprav in polnilnih postaj za polnjenje električnih koles, postavitvijo pametnih ekoloških elementov za ozaveščanje obiskovalcev, merjenje onesnaženosti zraka, zbiranje odpadkov in štetje obiskovalcev ...

»V turistični destinaciji Murska Sobota (Expano) smo na področju turizma naredili pomembne razvojne premike, razvili številne nove turistične produkte, se vključili v Zeleno shemo slovenskega turizma, dvignili kakovost storitev in ponudbe, zavezani smo k razvoju trajnostnega turizma. Najpomembnejši turistični projekt destinacije sta ureditev in revitalizacija degradiranega območja ob Soboškem jezeru, v okviru slednjega smo uspešno vzpostavili Interaktivni doživljajski in promocijski park Expano in delno uredili širše območje

Soboškega jezera, motorični park, sprehajalne poti in otroško igrišče. Projekt Soboško jezero 2 predstavlja naslednjo etapo turističnega razvoja prej degradiranega območja in naslednji korak pri oblikovanju celovitega turistično-rekreacijskega centra ob Soboškem jezeru,« pravi Vida Lukač, vodja kabineta soboškega župana. Predvidene projektne aktivnosti na območju Soboškega jezera, ki je lani na letni ravni privabilo 85.000 obiskovalcev, bodo pomembno prispevale h krepitvi trajnostnega razvoja skozi novo javno in skupno turistično infrastrukturo, nadaljnjemu dvigu kakovosti turistične ponudbe in s tem konkurenčnosti turistične destinacije, je dodala.

Ocenjena vrednost projekta je 498.126 evrov, izvedba pa predvidena v letu 2024 z zaključkom najpozneje do konca junija 2025.