Sobne rastline: ne pozabimo na drenažo

Rastline lahko uničimo, če jih predolgo ne zalijemo, še hitreje pa, če z vodo pretiravamo. To se še posebno hitro zgodi pozimi, ko tudi sobne rastline počivajo ter potrebujejo manj hranil in vlage. Zato je izjemno pomembno, da poskrbimo za drenažno plast v cvetličnih lončkih, ki naj imajo na spodnji strani luknjice, skozi katere bo odvečna voda lahko odtekla.

Napadla jo je koreninska gniloba. FOTO: Yelena Khayrullina, Getty Images

Drenažno plast ustvarimo povsem enostavno – na dno lončka natresemo nekaj kamenčkov ali razporedimo večje kamne, odvisno od velikosti lončka, nanje nato nasujemo substrat. Za spremljanje vlažnosti substrata so najboljši glineni lonci; glina namreč vsrka vlago in potemni, tako vemo, da zalivanje ni potrebno. Pri loncih iz drugih materialov si pomagamo s prstom, ki ga do prvega ali drugega členka, odvisno od višine lonca, potisnemo v zemljo in preverimo, ali je ta vlažna ali suha.

Korenine, ki so zgnile, obrežemo in rastlino presadimo v svežsubstrat.

Ne zadušite korenin

Kaj se zgodi, če je rastlina primorana živeti v premokri zemlji? Zadušimo jo oziroma njene korenine. V zemlji so zračni mehurčki, iz katerih rastlina s koreninami črpa kisik, vodo in hranila. Če zračne mehurčke nadomesti voda, rastlina ne more več dihati. Korenine začno gniti, kmalu porumenijo listi in se začnejo povešati. Pravzaprav so videti zelo podobno, kot če bi se rastlina začela sušiti zaradi premalo vlage. Bolezni rečemo koreninska gniloba. To je skrajni čas, da preverimo stanje korenin in odstranimo morebitne nagnite dele.

Če jih ni preveč, lahko rastlino še rešimo. Poškodovane dele previdno porežemo z ostrimi škarjami, ki jih obvezno razkužimo, korenine očistimo in odstranimo ostanke mokre zemlje, nato pa jo presadimo v nov lonček z drenažno plastjo in suho zemljo ter je nekaj prihodnjih dni ne zalivamo. Med presajanjem pazimo, da zemlje ne zbijemo preveč, po koreninah jo zgolj nasujemo in ne tlačimo s prsti ali dlanmi. Da voda v lončku ne bi zastajala, lahko med substrat namešamo koščke lubja ali perlit. Slednji je naravna snov z nevtralno ravnjo pH, ki izboljša drenažo, zato ga lahko dodamo vsem vrstam zemlje in katerim koli rastlinam.