So odlična rešitev, če želimo dodati nekaj strukture in dimenzije

Grmovnice so odlična rešitev, če želimo okrasnemu vrtičku dodati nekaj strukture in dimenzije, zasadimo jih lahko tudi ob rob trate ali skalnjaka, tiste manjše, ki ne potrebujejo veliko vode in nimajo globokih korenin, tudi v sam skalnjak. Kot pri vseh rastlinah pa je treba tudi pri izbiri grmičkov upoštevati razmere, ki jim jih lahko ponudimo. Je na vrtu veliko sence ali sonca? So tla prepustna ali ne, rodovitna ali ne? Nameravamo v nego vložiti veliko časa ali bi raje grmičke, ki bodo uspevali, tudi če nanje za nekaj časa pozabimo? To so le nekatera od vprašanj, ki si jih je treba zastaviti pred odhodom v vrtnarijo. Upoštevati je treba tudi velikost okrasnega vrta in že obstoječe zasaditve. Na manjši vrt tako raje ne sadimo grmičkov, ki se bodo močno razrasli, bodisi v višino bodisi širino, saj bodo zasedli ves prostor in ga zadušili, tudi med že obstoječe gredice z nizkimi trajnicami grmičkov raje ne sadimo, saj bodo rastlinam pod seboj ustvarili senco in z njimi bo počasi konec.

Potonike ne marajo družbe. FOTO: Surotbar/Getty Images

Pri nas so že dolgo med najbolj priljubljenimi grmovnicami hortenzije. Običajno jih opazimo ob robovih trat, zaradi čudovitih cvetov pa so primerne tudi kot osrednji del okrasnih vrtičkov. Ko se razrastejo, okrog njih posadimo manjše trajnice z belimi cvetovi ali cvetovi v enaki barvi, kot so hortenzijini, ali pa zelene rastline. Hortenzije sadimo na sončno ali polsenčno lego, v rodovitna tla, v nasprotnem primeru jim je priporočljivo redno dodajati hranila. Barva cvetov je odvisna od kislosti tal, v tistih z nižjim pH bo cvetela modro, v tleh z višjim pa rožnato.

Navadna mahonija je priljubljena tudi kot živa meja. FOTO: Olena Lialina/Getty Images

Priljubljena grmovnica je tudi navadna mahonija, ki spomladi vrtiček popestri z ljubkimi rumenimi cvetovi. Primerna je za vrtičkarje začetnike in tiste, ki za delo na vrtu nimajo veliko časa, saj je izjemno nezahtevna za vzgojo, prav tako ni izbirčna glede kakovosti tal, saj uspeva v skorajda vseh, tudi težkih glinenih. Navadna mahonija ima najraje senco, a tudi v polsenci in na soncu bo uspevala, le na izpostavljene lege je ne sadimo, saj ne mara vetra. Čudovit grm je tudi rododendron, ki ga aprila in maja krasijo veliki cvetovi v močnih barvah, ker obstaja veliko različnih sort, pa lahko vsak izbere primernega zase oziroma za velikost svojega vrta. Rododendron ima rad kisla in odcedna tla ter senčno ali polsenčno lego. Pri izbiri mesta moramo biti pozorni tudi na to, da ga ne bomo izpostavili opoldanskemu soncu, saj ga bo ožgalo. Tudi vetra ne mara, močnejši sunki lahko namreč v času cvetenja polomijo cvetoče veje.

Rododendron ima rad kisla in odcedna tla ter senčno ali polsenčno lego.

Ljubitelji barv so navdušeni tudi nad španskim bezgom in potonikami. Prvi potrebuje rodovitna in dobro odcedna tla, če ga bomo posadili v manj rodovitno zemljo, pa ji je priporočljivo dodati kompost. Spomladi potrebuje precej svetlobe, sicer ne bo tako bujno cvetel, ne mara pa prevročih poletij. Tudi potonike potrebujejo rodovitna tla, najbolje bodo uspevale v takšnih, ki dobro zadržujejo vlago. Sadimo jih na sončno ali polsenčno lego in ne preblizu drugim grmovnicam, drevju ali rastlinam, ki bi jim odžirale hranila.