So bili stari pralni stroji res kakovostnejši od novejših

Če bi gospodinje vprašali, kateremu gospodinjskemu stroju bi se najtežje odpovedale, bi bil odgovor bolj ali manj enoten. Pralni stroj je namreč tisti, ki je danes nepogrešljiv tako rekoč v vsakem gospodinjstvu, najbolj pa ga cenijo starejše gospe, ki so v preteklosti še prale na roke.

Ponudba na trgu je velika, zato je pred nakupom novega pralnega stroja smiselno premisliti, kakšnega si želimo. Razlike med modeli so precejšnje in tehnologija je vse naprednejša. Razlike so opazne v zmogljivosti (kapaciteti), številu programov, obliki bobna, povezljivosti in energijski učinkovitosti ...

Več na deloindom.si.