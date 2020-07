Snežnik bo plavajoči grad

Sodeloval bo tudi Papirniški pihalni orkester Vevče.

V luči virusa ustvarjalci festivala Floating Castle – Plavajoči grad – Performance 2020 ustvarjajo umetniško platformo, katere cilj je poudariti vsa priporočila in pravila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Obiskovalce bodo po velikem snežniškem parku usmerjale velike lutke, hoduljarji in zvočno-vizualne instalacije. Zato se bodo gledalci porazgubili po travnikih, gozdovih ali med skalovjem ob grajskem jezercu. Predstave in glasbene izkušnje za nekaj gledalcev in gledališke intervencije se bodo izmenjevale z glasbenimi dogodki, ki bodo kdaj zaobjeli celoten grad in razširili avditorij na celotno polje. Ob vstopu si bo obiskovalec ustvaril in nadel masko.Na osmih odrih in več kot 12 instalacijah se bo na dan predstavilo po 30 dogodkov. Med skupinami izstopajo glasbeniki, ki bodo letos tvorili 50-članski Etno Histeria Orchestra. Mednarodnim, v Sloveniji delujočim skupinam, kot so Wild Strings Trio, Hannah James, Clown Camilo in Ryuzo Fukuhara, se bodo pridružile glasbene skupine Embryo, Old Salt, Claudia Schwab, De Ruts, Katanari, Fekete Seretlek, Yeah, But Balkan, Maskaska, Worldwide Welshman, Vilma & Sami duo, Kerttu, Martin Ladika, Kolo Jana, Marcella Ceraolo, Der Šenster gob, The Crazy Onions, Gabriel Gureuro, HUHU, Tante Friedel in druge.Hkrati bodo predstavili domače gledališke projekte za otroke, na sporedu pa bodo še ulične predstave in akrobatski spektakli. Nastopile bodo slovenske glasbene zasedbe in posamezniki, med njimiin Papirniški pihalni orkester Vevče, na svoj račun pa bodo prišli tudi ljubitelji eksperimentalne glasbe in jazza.