Smučarski grandland (FOTO)

Priključni hibridi veljajo za vmesno stopnjo med klasičnim motorjem na notranje zgorevanje in popolnoma električnim pogonom. V bistvu združujejo oba svetova: varčno in čisto vožnjo brez izpuhov ter standardni doseg bencinskega motorja, v kombinaciji pa nekoliko varčnejšo in po potrebi živahno vožnjo.

Po navadi se najbolje obnesejo v mestih, kjer se vozijo pretežno na elektriko, a le nekaj deset kilometrov, saj imajo precej majhne baterije, po drugi strani pa jih lahko s kablom razmeroma hitro napolnimo. Kaj pa na dolgih vožnjah?

Na smučanje v Francijo

Dobesedno v zadnjem trenutku mi je uspelo dobiti Oplovega grandlanda X phev za odhod na smučanje v Francijo, za kar se lahko zahvalim ekipi Avto Moste in uvozniku Wallisu.

Malo je bil umazan, voznik in potnika pa zadovoljni.

Šlo je za močnejšo različico s štirikolesnim pogonom in s skupno 300 konjskimi močmi ter 520 Nm navora, ki avto do stotice požene v dobrih šestih sekundah, končna hitrost pa se ustavi pri 235 km/h. V našem primeru je bil malce manj poskočen, saj je bil dodobra napolnjen s prtljago in smučarsko opremo za tri. Za četrtega bi potrebovali že strešni kovček, saj ima priključni hibrid zaradi baterij za dobrih 120 litrov manjši prtljažnik.

Poskočno in varno

Turbobencinski motor z 200 KM, ki mu elektromotorja na sprednji in zadnji osi dodata še sto konjič, se je odlično izkazal. Avto je kljub večji masi (prazen tehta 1,8 tone) odlično pospeševal, za kar se lahko zahvali tudi hitremu osemstopenjskemu samodejnemu menjalniku, s hitrostjo pa seveda nisem pretiraval.

Tudi na zasneženi cesti – v Franciji nas je na cestah pričakal svež sneg – se je avto odlično obnesel. Pravo veselje se je bilo varno peljati (z vklopljenim štirikolesnim pogonom) in gledati nesrečne voznike z drugih koncev Francije, kako so že na prvem klančku na svoje letne gume natikali večinoma plastične verige. Poleg glavnega hibridnega načina vožnje lahko izbiramo še med električnim športnim in 4WD.

Poraba je relativna

Kaj pa poraba, boste vprašali. Ko sem se na kratkih razdaljah vozil po mestu in okolici, je avto popil 4,7 litra bencina na sto kilometrov. Ko sem se šel skoraj čisto elektriko, je bila poraba tam nekje pri 1,7 litra. Na avtocesti pri uradnih hitrostih se je dvignila na 6,8 litra, ko sem še imel nekaj električne zaloge. Ko je ta poniknila, in to se zgodi kar hitro, se je poraba ustavila pri 7,7 litra na 100 km.

Ko je baterija polna, avto odlično pospešuje.

Res pa je, da je bil avto konkretno otovorjen in da baterije na avtocesti nisem dodatno napajal na polnilnih postajah, saj bi to podaljšalo že tako dolgo vožnjo do francoskih Alp. Avto z rekuperacijo zaviralne energije (še posebno v prestavi B) sicer polni baterijo, a to ni dovolj za kaj več. V zimskih razmerah je popolnoma električni doseg namreč padel na 26 kilometrov, kar je pol manj od uradnih številk. Me zanima, kako se obnese v toplejšem vremenu.

Bogata oprema

Testni avto je bil naphan z najrazličnejšimi digitalnimi pomagali, ki vozniku olajšajo vožnjo. A kljub temu je treba za pametni tempomat s funkcijo stoj in spelji ter za samodejno parkiranje doplačati. Da o usnjenih ogrevanih in hlajenih sedežih ne govorimo. Vse to na koncu znese čez 50 tisočakov, kar ni malo.

Grandland X hybrid4 ultimate Grandland X hybrid4 ultimate Motor: štirivaljni turbobencinski, priključni hibrid Gibna prostornina: 1598 cm3 Največja moč: 147 kW (200 KM) pri 6000 vrt./min Največji navor: 300 Nm pri 3000 vrt./min Sistemska moč: 225 kW (300 KM) Sistemski navor: 520 Nm Pogon: štirikolesni, 8-stopenjski samodejni menjalnik Masa praznega vozila: 1800 kg Mere (D/Š/V): 4477/1856/1609 mm Medosna razdalja: 2675 mm Prostornina prtljažnika: 390–1528 l Posoda za gorivo: 43 l Kapaciteta baterije: 13,2 kWh Najvišja hitrost: 235 km/h Pospešek do 100 km/h: 6,1 s Poraba goriva: 1,3 l/100 km Izpust CO 2 : 29 g/km Zastopnik: WAE S, d. o. o. Cena: 47.540 evrov (testni 50.170 evrov) Euro NCAP (2021): *****

Na koncu lahko pohvalim še fino povezljivost (Applov car play in Android auto) in navezo z aplikacijo MyOpel, s katero spremljamo napolnjenost baterije in stanje vozila, lahko pa nastavimo tudi vklop klimatske naprave pred vožnjo. Nobel.

Kabina z odličnimi sedeži in kombinacijo analognih in digitalnih kontrol.