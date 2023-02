Smučarska oprema naj bo vedno suha

Smučanje je že dolgo eden najbolj priljubljenih športov pri nas, ker pa je oprema vse prej kot poceni, je treba zanjo, da bi nam čim dlje služila, primerno skrbeti. S smučk redno odstranjujemo umazanijo in jih ob koncu smučarskega dneva do suhega obrišemo z mehko in čisto krpo, lahko tudi brisačo. V nasprotnem primeru jih bo namreč sčasoma načela rja. Dobro jih je redno pregledovati, le tako bomo hitro opazili morebitne poškodbe in jih primerno sanirali. Če je bilo na smučišču precej peska ali manjših kamnov, so ti najverjetneje poškodovali rob smuči. Ali se je to zgodilo, enostavno preverimo tako, da po njem podrsamo s prstom: če začutimo, da rob ni povsem gladek, ga zbrusimo z brusnim kamnom, občasno je priporočljivo smuči tudi povoskati. To lahko storimo doma, poleg voska bomo potrebovali likalnik, če nas je strah, da bi vosek nanesli neenakomerno ali naredili kakšno usodno napako, pa postopek prepustimo strokovnjakom.

Če v čevljih hodimo po osoljenih cestah, jih konec dneva speremo s sladko vodo, nato do suhega obrišemo. FOTO: Jubax, Getty Images

Obvezno pa smuči povoskamo ob koncu sezone. Prej jih seveda posušimo, temeljito očistimo in saniramo poškodbe. Povoskane smuči položimo skupaj, da se površini, po katerih smučamo, stikata in ju spnemo s trakom. Priporočljivo je, da naslednjo sezono počakajo v posebni vreči oziroma torbi, postavimo jo v temen in hladen prostor. Ob koncu sezone lahko sprostimo vzmeti na vezeh, s čimer jim podaljšamo življenjsko dobo, a ne vsem, zato se prej podučimo, ali proizvajalec to priporoča ali odsvetuje. Če se odločimo vzmeti sprostiti, si ne pozabimo najprej zapisati vrednosti nastavitev. Do naslednje sezone, ko bo treba vezi znova zategniti, bomo te vrednosti namreč zagotovo pozabili.

Na enak način poskrbimo za snežne deske. Po vsakem športnem dnevu jih do suhega obrišemo in pregledamo, da jih nismo morda poškodovali, po potrebi zbrusimo robnike in desko občasno povoskamo, obvezno pa ob koncu sezone. Takrat spodnjo površino z njim izdatno prekrijemo. Snežne deske shranjujemo v temnem in hladnem prostoru, če je le mogoče, na posebnih držalih na steni.

Smuči, deske in čevlje ob koncu sezone spravimo v hladen in temen prostor.

Preden opremo operemo v stroju, preverimo, ali proizvajalec to dovoljuje. FOTO: Brizmaker, Getty images

Tudi smučarske čevlje po vsaki uporabi do suhega zbrišemo, če v njih hodimo po soljenih cestah, jih prej speremo s sladko vodo, da kovinski deli ne bi zarjaveli. Posušimo podlogo, ki jo vzamemo iz čevlja ter obesimo na toplo. Naslednji dan bo smučanje veliko bolj prijetno, kot če bi obuli vlažne in hladne čevlje. Enako storimo ob koncu sezone, preden pancerje pospravimo, jih še zapremo, lahko le prvo zaponko, sicer se lahko jezik poškoduje ali izgubil obliko.

Smučarskih oblačil nikoli ne sušimo v stroju.

Pozabiti ne smemo niti na oblačila, ki jih peremo in negujemo kot druga vodoodporna oblačila. Bistveno je, da najprej preverimo navodila proizvajalca in se jih držimo. Če proizvajalec dovoljuje strojno pranje, pazimo, da uporabimo najbolj nežen cikel in nežen detergent, mehčalcu se raje ognemo, saj vsebuje snovi, ki se kopičijo na vlaknih in jih sčasoma poškodujejo, vplivajo lahko celo na vodoodpornost oblačila. Smučarska in druga zimska oblačila raje kot v sušilnem stroju posušimo na zraku. Priporočljivo je, da tovrstnih oblačil ne peremo prepogosto, ne nazadnje za to ni potrebe, saj jih ne oblačimo na golo kožo. Če niso umazana od padcev, hrane ali pijače, bo povsem dovolj, da jih operemo po koncu sezone. Preden jih pospravimo v omaro, naj bodo povsem suha, lahko jih celo poškropimo z vodoodpornim impregnacijskim sprejem.