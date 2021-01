Šminkersko in praktično za v avto, sploh v teh časih

V teh koronačasih, ko si je treba nenehno umivati in/ali razkuževati roke, so razkužila postala nekaj vsakdanjega. Če smo si jih nekoč razkuževali le poredko, pa so zdaj razkužila na vsakem koraku. Tudi v avtu. Seveda so bistri trgovci z avtomobilskimi zadevami hitro pogruntali, da se lahko poigrajo z njihovim dizajnom. Saj smo tudi doslej imeli male prenosne doze za razkuževanje, a kaj ko jih je bilo treba loviti po predalih in predalčkih, poleg tega pa je bilo treba razkužiti še njih, saj smo jih grabili s potencialno okuženimi rokami.



Pri italijanski avtomobilistični oblikovalski hiši Halmo so si zamislili CARhandGEL, dozirnik za razkužilo, ki se elegantno prilega veliki večini držal za kozarce, ki jih najdemo na sredinski konzoli tako rekoč vsakega vozila, pa naj gre za malega urbanega križanca, kombi ali pa tovornjak.



Nič več brskanja in lovljenja, le pritisk s palcem ali dlanjo na pumpico – in to je to. Tako je lažje razkužiti tudi tisti del dozirnika, ki se ga v resnici dotaknemo. CARhandGEL je primeren za vse vrste razkužil, polnjenje in čiščenje pa sta preprosti. Pa tudi cena ni pretirana: 24 evrov na italijanskem Amazonu.

