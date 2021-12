Šminkerska damska urica (FOTO)

Huawei je nedavno predstavil svojo novo pametno uro watch GT 3, ki ni na voljo le v »možati« različici s 46-milimetrskim ohišjem, ampak tudi v manjši, bolj damski s premerom 42 mm.

Ta je na voljo v treh podobah: črni aktivni s črnim gumijastim paščkom, elitni zlati z belim usnjenim paščkom in zlati s kovinskim mrežastim paščkom. Na test sem dobil verjetno najlepšo urico iz trojice, in sicer zlato z zlatim t. i. milanskim paščkom.

Neokrnjene funkcije

Že ko uro primeš v roke, ni nobenega dvoma, da je narejena za manjše roke. Jaz je niti ne spravim na svojo, pa nimam zajetnih zapestij. Izdelana je iz nerjavnega jekla, ki je pobarvano na zlato. Mrežasti kovinski pašček ima dva magnetka, s katerima lahko zelo fino nastavimo oprijem ure na zapestju, če pa si omislimo kak drug pašček, je menjava sila enostavna. Na notranji strani paščka le premaknemo vzvod in to je to; samo pri širini moramo paziti, da je pašček 20-milimetrski. A milanski je tako lep in uporaben, da verjetno ne bo potrebe po menjavi.

Z vrtljivim gumbom na desni strani se sprehajamo skozi menije ter povečujemo in pomanjšujemo ikone ali uravnavamo glasnost.

Kar se tiče funkcij, ima 42 mm različica ure watch GT 3 vse, kar ima njena večja sestra. Se pravi, telefoniranje prek bluetooth povezave (prek telefona), več kot sto različnih programov vadbe, sposobnost samodejnega zaznavanja vadbe, zelo podroben tekaški program, odličen merilnik srčnega utripa, merjenje nasičenosti s kisikom (SpO 2 ), stresa in temperature kože, spremljanje spanca in menstrualnega ciklusa. Na uro, na kateri teče Huaweijev operacijski sistem harmonyOS, lahko naložimo tudi druge aplikacije, kar je bistvena razlika v primerjavi s prejšnjo serijo GT 2. Ni pa izdelave elektrokardiograma in merjenja krvnega pritiska, kar ponujajo neke druge ure, ki pa znajo biti tudi dražje. A slednje imajo na voljo tudi več aplikacij.

Manjša baterija

Na račun manjšega ohišja, ki v debelino meri le centimeter, tehta pa 35 gramov, je bilo treba pri nečem varčevati. In to je baterija, ki z enim polnjenjem zdrži teden normalne uporabe, kar je še vedno več od konkurence.

Oled zaslon je malo manjši kot pri 46-milimetrskem modelu, a vseeno dovolj velik, da se vse lepo razbere. Uro upravljamo z dotiki in potezami na zaslonu ter s tipkama, od katerih je ena vrtljiva, kar je zelo uporabno pri premikanju skozi menije ali nastavljanju glasnosti. Omislimo si lahko vrsto številčnic, pri čemer jih je velika večina plačljivih. A na to smo se doslej že navadili.

Uporabna ura

Watch GT 3 42 mm je vodoodporna po standardu 5 ATM, kar pomeni, da gremo lahko z njo plavat v bazen ali morje, ni pa namenjena potapljanju. Ima tudi vgrajen barometer, kar pomeni, da bomo lahko precej natančno spremljali vremenske spremembe (na kar nas lahko opozarja tudi urica) in merili nadmorsko višino. Ura spremlja tudi lunine mene, tako da bomo lahko hitro preverili, ali koga trka luna.

Šalo na stran, watch GT 3 42 mm je elegantna pametna ura, ki morda ni tako »pametna« kot nekatere druge ure, je pa vsekakor zelo uporabna, predvsem pa ima vzdržljivo baterijo. Cena še ni uradno znana, zlata izvedba z mrežastim paščkom pa naj bi stala okoli 320 ali 330 evrov, kar ni ravno malo, še posebno če se spomnimo, da je bila serija GT 2 ob splovitvi za skoraj sto evrov cenejša.