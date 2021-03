Smeti, ki jih koristno uporabimo

Posušene čajne vrečke bodo iz omar in predalnikov pregnale neprijetne vonjave.

Čajnih vrečk po uporabi ni treba zavreči. FOTO: Getty Images

Veliko reči, ki končajo v smetnjakih, si tega pravzaprav ne zasluži, saj jih lahko drugače uporabimo. Danimo kavna usedlina, tudi filtri za kavo, pa čajne vrečke, jajčne lupine, embalaža in še in še.Kavna usedlina, ki v večini domov konča v odtoku ali straniščni školjki (nič od tega sicer ni priporočljivo), spada med odpadke z največ možnostmi uporabe. Je odličen piling za kožo po telesu in na obrazu, tudi na lasišču jo lahko uporabimo, da odstranimo odmrle celice in ostanke preparatov, ki mašijo lasne mešičke. Ker kavna zrna vsebujejo veliko koristnih snovi, med njimi kalcij, železo, magnezij, fosfor, krom, dušik in kalij, so odlično gnojilo, ki hkrati pomaga odstraniti težke kovine iz zemlje, uporaba pa je sila preprosta – kavno usedlino potresemo okrog rastlin in naredila bo svoje. Vsebujejo tudi snovi, ki odganjajo mrčes, denimo komarje, razne hrošče in mušice. Na okenske police, balkon ali teraso postavimo nekaj krožničkov s kavno usedlino in ne bodo nas več motili.Z odsluženimi čajnimi vrečkami navlažimo in nahranimo kožo, še posebno okrog oči, pomagale bodo tudi pri blažjih sončnih opeklinah. Z njimi povrnemo sijaj lesenemu pohištvu ter iz omar in predalnikov preženemo neprijetne vonjave, preden jih položimo vanje, pa jih osušimo. Mokre čajne vrečke bodo pospešile nastanek komposta, seveda le biorazgradljive, uporabimo jih lahko tudi kot gnojilo za rastline, ki potrebujejo dodaten dušik. Nepogrešljive so na vrtu tudi jajčne lupine, ki ne delujejo le kot gnojilo, če jih posušimo, zdrobimo in posujemo okoli vrtnin, bodo preprečile, da bi do njih prilezli polži. Tako jajčne lupine, ostanejo naj čim bolj cele, kot tudi karton za jajca pa lahko uporabimo namesto lončkov za sejančke ali pozneje, ko so rastlinice že večje. Ker je oboje biološko razgradljivo, ne bo potrebno presajanje, rastlino lahko na vrt zakopljemo kar z »lončkom« vred. Preden damo semena v zemljo, jih za nekaj dni zavijemo v vlažen kavni filter, tega pa nato ovijemo s prozorno folijo in postavimo na ne prevroč radiator. Semena bodo tako hitreje vzklila. Kavne filtre lahko uporabimo tudi za precejanje olja, ki je ostalo od cvrtja. Filter bo zadržal večje delce, ki bi se med vnovično uporabo zažgali, olje pa lahko uporabimo še enkrat ali dvakrat. Če v kavni filter natresemo sodo bikarbono in ga zvežemo v mošnjiček, dobimo dezodorant za čevlje: ko jih po napornem dnevu sezujemo, mošnjiček položimo vanje in ga tam pustimo do naslednje uporabe ali vsaj čez noč – in neprijeten vonj bo izginil.