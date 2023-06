Slovenski poznavalec čelad: Prevelika je kot prevelik čevelj

Motoristična čelada je edini kos zaščitne opreme, ki smo ga motoristi po zakonu dolžni nositi. Seveda je za varnost motorista pametno, da poleg čelade uporablja tudi preostalo zaščitno opremo: jopič, hlače, škornje in rokavice. Za nakup motoristične opreme si moramo vzeti čas, kar še posebno velja za čelade.

Najdražja čelada ni vedno tudi najboljša.

Boris Kompare je odličen poznavalec čelad in direktor velenjskega podjetja Compaco, ki letos praznuje okroglih 30 let poslovanja. Podjetje je že od ustanovitve zastopnik italijanske tovarne čelad Nolan, pod katero spadata še znamki Grex in X-lite.

Na kaj naj bodo motoristi pozorni pri nakupu?

Ključno je, da si za izbiro čelade vzamemo dovolj časa. Zavedati se moramo, da jo bomo uporabljali pet ali šest let, nekateri morda še dlje. V tem času mora služiti svojemu namenu. Treba je poudariti, da najdražja čelada ni vedno tudi najboljša. Glede na namen uporabe so razdeljene v več kategorij. Čelada, ki jo uporabljamo v mestnem okolju, je povsem drugače zasnovana kot tista, ki je namenjena, recimo, dirkačem motoGP. Tako lahko čelade ločimo na potovalne, urbane in dirkaške. Zato si moramo najprej odgovoriti na vprašanje, za kateri namen jo bomo uporabljali.

Čelado izmerjene velikosti si moramo nujno povezniti na glavo in preveriti ustreznost njene ergonomije.

Ločimo jih tudi glede na njihovo zasnovo. Poznamo t. i. jet, odprte čelade, ki so najprimernejše za vroče dni in za mestno uporabo. Drugi tip so preklopne čelade z dvižnim predbradnim delom, ki jih lahko uporabljamo tako v mestu kot za potovanja na drug konec sveta. Tu so še integralno zaprte čelade, ki imajo fiksen predbradni del. V zadnjih letih so inženirji razvili še hibridne čelade, ki jim lahko z uporabo različnih delov spreminjamo namembnost. Predbradni del, vizir, sončni vizir in ščitek lahko pri njih poljubno kombiniramo. Takšna čelada lahko omogoča tudi do osem različnih kombinacij.

Kateri je naslednji korak pri nakupu čelade?

Ko enkrat približno vemo, katero bi izbrali in katera bo najbolj ustrezala našemu načinu uporabe, si moramo vzeti čas za izmero velikosti. Ta korak je zelo pomemben. S krojaškim metrom izmerimo obseg glave, ki nekako v 80 odstotkih ustreza velikosti čelade. Čelado izmerjene velikosti si moramo nujno povezniti na glavo in preveriti ustreznost njene ergonomije. Ljudje smo si različni in imamo različne oblike glave, zato moramo izbrati čelado, ki tej ustreza. Priporočljivo je, da preizkusimo več modelov. Še bolje je, če vam trgovec pred nakupom omogoči testno vožnjo z izbrano čelado na lastnem motociklu. Kajti čelada, ki je vrhunska za vašega prijatelja, ni nujno takšna tudi za vas. Ogromno stvari vpliva na to, kako se obnaša na motorju.

Kdaj vemo, da nam je čelada prav?

Nova čelada bo močno objela glavo, saj je njeno oblazinjenje še nepoležano. Radi vidimo, da nam ne stisne lic in pod njo ne občutimo utesnjenosti. Lične blazinice so namreč tiste, ki jo fiksirajo in preprečijo, da bi opletala. Blazinice se bodo po nekaj dnevih uporabe uležale in čelada bo postala udobnejša.

Pri razvoju je varnost na prvem mestu. FOTO: Nolan

Če je čelada med pomerjanjem preveč udobna, nam je zelo verjetno prevelika. Kako to ugotovimo? Ko si jo poveznemo na glavo, z roko sežemo v njen zadnji del. Če roka zmore priti v režo med čelado in glavo, nam je prevelika, na motociklu pa bo skrajno neudobna, glasna, prepišna in bo lahko opletala, kar motorista utruja. Podobno kot če bi si kupili prevelik čevelj.

Priporočam, da si pred prvo vožnjo vzamemo urico časa, se usedemo na kavč in si jo poveznemo na glavo. Če je premajhna, nas bo začela po približno pol ure nošnje boleti glava. Po eni uri bodo bolečine neznosne. V takšnem primeru nesemo čelado nazaj v trgovino in jo zamenjamo za večjo. Dober trgovec nam jo bo brez vprašanj zamenjal.

Iz povedanega lahko sklepamo, da je čelado pametneje kupiti v specializirani trgovini kot po spletu?

Vsekakor je nakup v motoristični trgovini boljša izbira, saj nam bodo tam tudi ustrezno svetovali. Po spletu bi morda lahko kupili model, s katerim že imamo izkušnje in ga dobro poznamo. Ko enkrat ugotovimo namen uporabe in velikost čelade, je dobro, da pomislimo tudi na ponakupne storitve, torej rezervne dele, servis in garancijo. Čelado bomo uporabljali več let, zato je dobrodošlo, da če se na primer opraska vizir, tega lahko enostavno in hitro zamenjamo z novim.

Katero barvo motoristi najraje izberejo?

V Sloveniji se moramo pohvaliti, da smo med naprednejšimi, kar zadeva uporabo motorističnih čelad v signalnih barvah. Prodamo vedno več signalno obarvanih, saj so ljudje ugotovili, da so tako v prometu prej opaženi. To pa je za varnost bistveno. Ko od daleč pogledamo gručo motoristov, nam tisti s signalno obarvanimi čeladami najprej padejo v oči.