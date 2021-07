Slovenski okrasni vrtovi: vrt kot šopek

Velik, zelen, umirjen, pisan, dišeč, brenčeč, do ptic in živali prijazen, žareč. Vse to in še mnogo več je vrtinv Spodnji Polskavi. Čeprav sta okrasni vrt zastavila pred slabimi dvajsetimi leti, deluje veliko starejši. Bertiju so takrat starši prepustili manjši vikend in okoli njega 3.500 kvadratnih metrov zemlje, na kateri so rasle visoke akacije, ob vikendu pa visokodebelne jablane in številne grmovnice. To je danes zelena kulisa, ki daje vrtu pečat umirjene in zrele patine.