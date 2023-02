Slovenski karneval, ki ga je Lonely Planet označil za eno največjih zabav na svetu

Le še teden dni nas loči do pusta. Ta se bo letos namreč odvijal v soboto, 18. februarja, v nedeljo, 19. februarja, in v torek, 21. februarja. Na Ptuju, kjer je pustna tradicija najbolj zakoreninjena in je dogajanje izjemno raznoliko, se bodo s tem praznikom povezani dogodki odvijali skozi celoten mesec, zato vam vsekakor priporočamo, da obiščete katerega izmed njih.

