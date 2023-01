Slovenske lepotice: najlepše so koče Velike planine

Večina Slovencev pozna pravljično Veliko planino s čarobnimi pastirskimi hišicami, ki v preobleki prav vsakega letnega časa v obiskovalcih prebudi fotografa. Zdaj pa bodo lepote pastirskega naselja spoznali tudi po vsem svetu, saj je vplivni britanski časopis Guardian sestavil seznam 10 najbolj privlačnih koč za zimski oddih na stari celini. Prav na vrhu te prestižne lestvice so se znašle koče Pravljice na Veliki planini, ena izmed teh, luksuzna Koča Bistra, je krasila celo naslovnico članka.

Ena izmed prednosti zimske Velike planine je široka paleta dejavnosti, ki jih ponuja. FOTO: Tina Horvat

»Za prikupno zunanjostjo stožčastih hišic, kritih z lesenimi skodlami, ki so razpršene po Veliki planini, tiči bogata zgodovina. So del enega največjih in najstarejših pastirskih naselij Evrope, s koreninami daleč nazaj v 16. stoletje,« pišejo v britanskem časniku in dodajajo, da se gostom na račun ohranjenega tradicionalnega videza vseeno ni treba odreči udobju in razkošju. Po odrivanju zasnežene planote si v zimskem času kosti namreč lahko ogrejejo v savni, s katero se ponašajo prenekatere koče. Neprecenljiva odlika je nedvomno široka paleta doživetij, ki jih Velika planina s čarobno kuliso Kamniško-Savinjskih Alp ponuja. Pozimi so to hoja, sankanje, smučanje, krpljanje. Za vsak okus nekaj.

Seznam je sestavil vplivni britanski časopis Guardian.

Na seznamu najbolj pravljičnih – pri izboru so dali velik poudarek tradiciji in zgodovini – so se znašle tudi rustikalne alpske koče na avstrijskem Tirolskem in komaj predlani odprta smučarska hišica v avstrijski smučarski vasi St. Anton. Jagodni izbor sestavljajo še prenovljene koče v vasici Manigold sredi francoskih Alp, le lučaj od tamkajšnjega smučarskega središča La Clusaz, ter leseno zatočišče zgolj deset minut hoda od priljubljenega Chamonixa. Zimsko pravljico lahko doživite tudi v bližini mesteca Arnbruck, v istoimenski koči, ki se skriva v nemškem narodnem parku Bavarski gozd.

Neprecenljiva odlika je nedvomno široka paleta doživetij.

Če si ne želite blišča popularnega smučarskega središča Gstaad, a bi vendar uživali v zimskem objemu tamkajšnje narave, boste svojo nekoliko odmaknjeno kočo našli v bližnji vasici Matten, ki je s smučarskim avtobusom povezana z okoliškimi smučišči. Drugi skrivni kotiček v švicarskih Alpah, koča iz 18. stoletja, pa leži v dolini naravnega parka Beverin, od koder je najbližje smučišče oddaljeno eno uro vožnje. Še zadnji s seznama koč, v katerih doživite zimo v njenem najlepšem in najbolj udobnem pomenu, pa sta ena v Lombardiji, nekaj kilometrov od smučišča Bormio, ter koči iz rdečkastega lesa v bližini Stockholma.