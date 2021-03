Slovenska gamerska oprema

Na voljo imamo več načinov osvetlitve in na milijone barvnih odtenkov.

Mehanika

3. Ne nazadnje je treba imeti tudi dobro podlogo.

2. Obvezna je natančna optična miška.

In mem-hanika

1. Za resno igranje potrebujemo dobro tipkovnico.

Natančna miš

Tipkovnice UVI Gear so kompatibilne tudi s konzolama PS4 in PS5.

Velepodloga

16.000

dpi (pik na palec) ločljivosti ima miška lust.

Vse skupaj se je začelo z gamerskimi stoli UVI Chair, o katerih sem že pisal. Ustanovitelj znamke UVIje razmišljal, kako razširiti ponudbo, ki je poleg stolov obsegala še dvižne mize UVI Desk, in prišel do logičnega sklepa: če delamo gamerske stole in mize, bi se spodobilo delati tudi gamerske pripomočke, kot so tipkovnice, miške in slušalke, pa tudi kakovostne podloge za miško ne bi smele manjkati.In nastala je (pod)znamka UVI Gear, pod katero ponujajo dva tipa gamerskih tipkovnic v petih različicah, gamersko miško v treh variantah in podloge za miško (in tipkovnico) v različnih velikostih in barvah. (Imajo tudi gamerske slušalke s prostorskim zvokom.) In to po precej konkurenčnih cenah. Tukaj je treba omeniti, da gamerska periferija, kakor tudi imenujejo tovrstno računalniško opremo, ni namenjena le gamerjem, ampak vsem, ki si želijo nekaj bolj kakovostnega.Glavna tipkovnica UVI Gear se imenuje pride, na voljo pa je v treh različicah, in sicer klasični, mini, se pravi takšni brez numeričnega dela tipkovnice, in mini PBT (v beli barvi in s tipkami iz vzdržljivejšega materiala polibutilena tereftalata). Gre za gamersko mehansko tipkovnico, ki uporablja najnovejšo tehnologijo stikal z infrardečim senzorjem.Odzivni čas optičnih in mehanskih stikal je le 0,2 milisekunde, kar je za slabo tretjino hitreje od običajnih mehanskih stikal, pravijo pri UVI. Uporabnik lahko prek namenske programske opreme, ki si jo naloži s spletne strani, izbira med 19 načini osvetlitve tipk in več kot 16 milijoni barvnih odtenkov.Tipkovnica, ki se z računalnikom poveže prek usb-kabla, je kompatibilna z operacijskima sistemoma windows in macOS, deluje pa tudi na Sonyjevih konzolah playstation 4 in 5, saj za osnovno delovanje ne potrebuje posebnih gonilnikov. In ker gre za slovensko znamko, je postavitev tipk v slovenščini (in hrvaščini), kar ji daje prednost pred konkurenco, ki je pogosto omejena na druge jezike. Tipkanje z UVI Gear pride mini, ki sem jo imel na testu, je izvrstno, je pa res, da ni med najtišjimi.A občutek na tipkovnici je res odličen. Sama tipkovnica je prijetno težka (ohišje je aluminijasto) in se ne premika po pisalni mizi, priložena pa je tudi gumijasta podloga za zapestja za dolgotrajnejšo uporabo.Nekoliko cenejša (40 namesto 75 evrov) je tipkovnica greed, ki jo pri UVI Gear opisujejo kot »mem-hanično«. Tukaj gre za kombinacijo membranskih in mehanskih stikal, ki ne dajejo tako dobrega občutka pri tipkanju kot optično-mehanska stikala, vseeno pa gre za konkreten korak naprej od večinoma brezizraznih membranskih tipkovnic, ki so v zadnjih desetletjih prevzele svet.Omenjeni model je imel tudi ločeno numerično tipkovnico, ki zna priti prav pri vnašanju številk v računalnik. Na voljo imamo pet načinov osvetlitve, ki jo lahko prilagajamo po barvah in jakosti, vse to pa storimo s kombinacijami tipk, saj za greed ne potrebujemo dodatne programske opreme. Ogrodje tipkovnice je kovinsko, samo ohišje pa iz kakovostne plastike, vseeno pa je malce težja in stabilnejša od običajne (poceni) tipkovnice. Skratka, dobra tipkovnica za začetnike, ki ne želijo zapraviti veliko denarja.Ker pravi gamerji prisegajo na kombinacijo tipkovnice in miške, imajo pri UVI Gear seveda na voljo tudi gamersko miško, ki sliši na ime lust (poželenje). Omisliti si je mogoče standardno ali pa personalizirano miško, ki nosi barve ruskega in hrvaškega gamerja, ki slišita na vzdevek WESLAV in GALLASANDALLA. Lust je ultra lahka (63 gramov) optična miška, ki jo z računalnikom povežemo s pletenim in trpežnim usb-kablom. Ima pet nastavljivih gumbov (delovanje gumbov in rgb-svetlečih diod urejamo z namenskim programom), optični senzor pa se postavlja z najvišjo ločljivostjo 16.000 dpi (pik na palec) in hitrostjo osveževanja 1000 Hz, kar je v resnici preveč tudi za tiste najbolj hardcore gamerje.Na testu sem imel rožnato miško GALLASANDALLA, ki se je odlično obnesla pri igranju streljačin in drugih računalniških iger, seveda pa tudi pri povsem vsakdanjih opravilih. To pomeni neutrudljivo držanje v roki, gladko premikanje in natančnost, pa naj gre za streljanje zombijev ali pa premikanje dokumentov med mapami. Tudi cena 60 evrov je zelo sprejemljiva za tako kakovostno in prilagodljivo miško.Za konec naj omenim še velikansko podlogo za tipkovnico in miško, na kateri je spet podpisan hrvaški gamer GALLASANDALLA, ne manjka pa niti njegova priljubljena kratica LMAO (angl. laughing my ass off, kar bi se lahko prevedlo rit mi bo odpadla od smeha). Ker simpatični GALLASANDALLA v igrah nastopa v rožnatih barvah, občasno pa ima tudi na roza pobarvane lase, je seveda njegova podloga v rožnati barvi. Zanjo je trenutno treba odšteti nekaj manj kot 23 evrov. No, za bolj konservativne uporabnike imajo pri UVI Gear tudi klasične črne podloge, ki so na voljo v treh velikostih: S (290 x 250 x 3 mm), L (450 x 400 x 4 mm) in XXL (900 x 450 x 3 mm).Zakaj tako velike podloge, se bo marsikdo vprašal. Navadili smo se, da je z miškami veliko bolje delati na ustrezni podlogi, gamerske pa so šle le še korak dlje. Kdor je že igral kakšno igro, ve, da se tudi tipkovnice rade premikajo po mizi, zato so v zadnjem času zelo priljubljene velike podloge, na katere postavimo tako miško kot tipkovnico. Miška se bo gibala neovirano, njen senzor bo natančno prebiral vse premike, tipkovnica pa bo ostala na svojem mestu. Carsko.