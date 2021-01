Slovenska francoza (FOTO)

Slovenska ekskluziva

12

akumulatorjev na uro sestavijo v Revozu.

Elektro twingo

Prestižnejšo izvedbo prepoznamo po živo oranžni barvi.

Mamljivi clio

Renault je imel že v preteklosti in pri prejšnji generaciji clia tržno izvedbo s pristavkom I Feel Slovenia. Tokrat takšno akcijo s poudarkom na izdelavi v Sloveniji razširja, zajema pa aktualna clia in twinga, drugega tako na klasični pogon kot v izvedbi na elektriko.Najprej nekaj več o twingu, ki zdaj že vrsto leta nastaja samo v Revozu. Glede na emisijske zahteve in obvezno uveljavljanje alternativnih pogonov ni presenečenje, da ga od jeseni izdelujejo tudi v električni izvedenki. Kot pravijo, je bil twingo s pogonom na zadnji kolesi že v osnovi zasnovan tako, da so brez večjih težav pripravili električno pogonsko izvedbo. Twingo ZE (zero emission, brez emisij) z električnim motorjem z močjo 60 kW doseže največjo hitrost 135 km/h, ob vodno hlajenem akumulatorju z zmogljivostjo 22 kWh naj bi imel po novem merilnem standardu doseg 190 kilometrov. Ima možnost nastavitve treh stopenj rekuperacije energije, pozna tudi različne načine polnjenja.Kot je povedaliz Revoza, imajo v tovarni za sestavo twingovega akumulatorja poseben oddelek, v katerem dela 24 posebno usposobljenih ljudi. V ta del proizvodnega procesa so vložili 4,8 milijona evrov, uvajati so ga začeli že konec lanskega leta, trenutno pa lahko sestavijo 12 akumulatorjev na uro. Akumulatorske celice jim sicer zagotavlja LG Chem.Največ električnih twingov dobavijo v Francijo, Italijo in Nemčijo, že nekaj časa je na prodaj tudi pri nas. V najbolj osnovni izvedbi ga je z uveljavitvijo državne spodbude mogoče dobiti za slabih 14 tisoč evrov (spodbuda je bila nedavno občutno zmanjšana), zdaj pa je pripravljen tudi v prestižnejši izvedbi I Feel Slovenia.Na zunaj jo prepoznamo po živo oranžni barvi in nalepki, ki slovenski izvor poudarja na zadku vozila (lahko je tudi večja ob strani). Ima bogato dodatno opremo, kot so umetelno brušena 16-palčna platišča z oranžnimi pokrovčki vijakov, v notranjosti pa boljše sedežne prevleke in zaslon z diagonalo 18 centimetrov, na katerem je med drugim na voljo sprotni prikaz polnilnih mest. Takšen twingo velja ob upoštevanju po novem znižane subvencije okoli 17.500 evrov. Bencinsko različico pa v tej izvedbi cenijo na 12.600 tisoč evrov.Prav tako je z oznako I Feel Slovenia na izbiro clio, v dveh izvedbah trivaljnega motorja – v bencinski z močjo 66 kW in plinski z močjo 74 kW. Tudi ta je bogato opremljen, med drugim ima sveteče diode v lučeh, parkirna tipala, 360-stopinjsko kamero, samodejno klimatsko napravo, kartico za prostoročno odklepanje in zagon vozila ter večpredstavni sistem. Cena je 15.550 za bencinsko izvedbo in 16.350 za plinsko, s hišnim financiranjem še malce manj.