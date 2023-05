Slovenija OffRoad 2023: manj blata, a nič manj zanimive vožnje

Terenski avtomobili in ljubitelji atraktivnih voženj so se tudi letos vrnili v znano okolje radovljiške gramoznice Graben, kjer je predzadnjo aprilsko soboto in nedeljo potekala že petnajsta tekmovalno-adrenalinska prireditev Slovenija OffRoad 2023.

Slovenija OffRoad 2023 je postregel z atraktivnimi vožnjami.

Kljub dejstvu, da je letošnja pomlad spet pozna, je tokrat vreme prizaneslo organizatorjem in tekmovalcem, prireditev je privabila skoraj štiri tisoč gledalcev.

Zahtevna proga

Proga z majhnimi jezerci, prelomnicami in skoki, ki jo je s pomočjo kolegov zakoličil Aleksander Centrih iz Offroad kluba White Tiger, jo je kljub manjši količini blata zagodla nekaterim tekmovalcem, ki so se s svojimi terenci zakopali v peščeno podlago ali pa njihovi avtomobili niso zdržali neusmiljenega priganjanja.

Krožne vožnje z atraktivnim skupinskim startom.

Krožne vožnje

V treh krožnih vožnjah z atraktivnim skupinskim startom je v turistični kategoriji največ krogov prevozil Miha Izlakar s suzuki vitaro, v kategoriji bencinskih terencev s prostornino do 2000 kubičnih centimetrov se je najbolje boril Tilen Ditinger, prav tako s suzuki vitaro, v kategoriji terencev z bencinskimi motorji s prostornino nad 2000 kubičnih centimetrov je največ spretnosti pokazal Matevž Kumer z jeep grand cherokeejem, med dizelskimi terenskimi avtomobili pa je vse pustil za seboj Milan Milovac z mitsubishi pajerom.

Težavnostna kategorija

Gledalci so z navdušenjem spremljali tudi dirko v težavnostni (hard) kategoriji, za katero so bili prijavljeni samo trije avtomobili, in še med temi sta dva omagala že v prvi vožnji. Zmago je po bitki z blatom in peskom zasluženo odnesel Avstrijec Christian Wolz z buggyjem 7G.