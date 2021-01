Slovenija na Expu

Notranjost

Dubaj je največje mesto v Združenih arabskih emiratih in glavno mesto istoimenskega emirata, enega od sedmih, ki sestavljajo državo. V njem živi približno 2,1 milijona ljudi, kar je devet desetin vsega prebivalstva emirata. Od začetka 21. stoletja slovi kot prizorišče megalomanskih gradbenih projektov, med katerimi izstopajo denimo najvišji nebotičnik na svetu Burdž Kalifa, superveliko letališče Dubai World Central – Al Maktoum in nekaj luksuznih umetnih otočij pred obalo. Zdaj je eno najbolj obiskanih turističnih in poslovnih središč na svetu.Po različnih indeksih stroškov prebivanja za tujce se uvršča med 25 ali celo 10 najdražjih mest na svetu.Svetovna razstava Expo 2020 bo največji mednarodni dogodek v tem letu, hkrati pa gre za rekordno izvedbo v zgodovini te prestižne razstave. Slovenija se bo v Dubaju predstavila z lastnim paviljonom, ki bo šest mesecev dom slovenskega gospodarstva in vstopna točka za širitev slovenskega znanja na trge, na katerih živi več kot tri milijarde ljudi. Prizorišče svetovne razstave Expo 2020 je v pomembnih segmentih že nared za prve obiskovalce, medtem ko paviljoni posameznih držav, tudi slovenski, v tem času že počasi dobivajo končno podobo.To bo dogodek leta, kot nekateri poimenujejo Expo 2020. V Dubaju je zraslo povsem novo poslovno središče, na katerem se bo predstavilo več kot 190 držav, uradnih udeleženk razstave. Med tistimi, ki so v Dubaju postavile lastne paviljone, je tudi Slovenija. Krovni slogan slovenske predstavitve na svetovni razstavi je Slovenija. Green and smart experience, kar ponazarja našo predanost odgovornemu povezovanju razvoja in skrbi za naravno dediščino. Slovenski paviljon bo prostorsko in vsebinsko del ene od treh krovnih tematik letošnje razstave Expo 2020, trajnosti, razprostiral se bo na 1500 m2 veliki parceli znotraj trajnostnega sektorja. Naš paviljon ima izvrstno lokacijo, saj je umeščen povsem blizu enega od glavnih vhodov na prizorišče, zaradi česar se lahko nadejamo večje pozornosti obiskovalcev razstave.Njegove zmogljivosti in tehnične posebnosti so izjemne. Nastop na razstavi je po besedah generalnega komisarja za Expo»edinstvena priložnost, da svetu pokažemo, kaj znamo, in si tako krepimo poslovne poti. Za Slovenijo kot izrazito izvoznico je to posebno pomembna priložnost, prav tako je to priložnost za podjetja, ki želijo svojo prihodnjo rast graditi na trgih zunaj EU, ki predstavljajo morje neizkoriščenih poslovnih priložnosti.«Ideja slovenskega paviljona, ki je nastala v arhitekturnem studiu Magnet design in je avtorsko delo arhitektovin, je bila izbrana aprila 2019 na natečaju, ki ga je vodilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ponazarja lebdečo zeleno oazo na vodni gladini, s čimer sta avtorja zasnove želela izpostaviti slovensko modrost, inovativnost in energijo. Paviljon pa ni prepričal samo organizatorjev slovenske udeležbe na svetovni razstavi, deležen je bil tudi pozornosti mednarodne arhitekturne javnosti in med drugim oktobra 2019 prejel posebno omembo v kategoriji razstavnih prostorov na Architecture Masterprize.Slovenski paviljon bo izstopal zaradi zelene zunanjosti – velik del njegovega pročelja bo namreč predstavljala unikatna in inovativna ozelenitev, prav tako pa bo izstopal tudi zaradi svojevrstnega objema vode, ki bo krožila okoli pritličnega atrija in vhoda mostu na paviljonu.