Slovenija med najbolj vročimi

Odprta kuhna in Plečnikova arhitektura sta prepričali britanski The Guardian, da je umestil Slovenijo v svoj top izbor. FOTO: Jure Eržen

Slovenijo je v svoj sladki popotniški izbor uvrstil tudi britanski The Financial Times, eden najvplivnejših svetovnih časopisov.

Lonely Planet je Ljubljano uvrstil med osem najbolj trajnostno naravnanih mest na svetu.

Pandemija je potovalnim načrtom precej pristrigla peruti, turizem pa se je znašel na mrtvi točki. A z novim letom prihaja novo upanje, tudi da nam bo uspelo pandemijo spraviti na povodec, kar zna turizmu dati še kako potreben nov vzgon. In med destinacijami, ki jih svetovni popotniški portali in revije za leto 2021 izpostavljajo kot najbolj vroče in zaželene, je tudi naša država med Alpami in morjem.Eden najbolj priljubljenih popotniških vodnikov Lonely Planet je Ljubljano uvrstil med osem najbolj trajnostno naravnanih mest na svetu. A k trajnostnemu turizmu in zeleni naravnanosti ne teži zgolj naša prestolnica, temveč slovenski turizem na splošno, zaradi česar ima še lepši zven dejstvo, da je Slovenijo med deseterico najbolj trajnostnih destinacij na svetu s toplim priporočilom obiska na prvem mestu svojega izbora uvrstila tudi prestižna ameriška revija Conde Nast Traveller. Izpostavili so našo izjemno naravno bogastvo in pokrajinsko slikovitost, pri čemer je poseben poudarek dobilo Blejsko jezero, ki mu je, čeprav je ena naših največjih turističnih znamenitosti, uspelo ohraniti spokojnost.Med odlikami Slovenije – ob izjemni naravi, ki je je velik odstotek zaščitene –, ki znajo še dodatno navdušiti turiste, pa v članku podčrtajo tudi vina in kulinariko, vključno s prejemniki Michelinovih zvezdic in prestižnim nazivom, ki ga letos nosi Slovenija kot evropska gastronomska regija leta 2021. »Izpostavitev Slovenije kot turistične destinacije v tako pomembnem svetovnem mediju je velik uspeh in je rezultat dolgoletnega sodelovanja in sistematičnega pospeševanja trajnostnega turizma ter sodelovanja z vplivnimi tujimi medijskimi hišami,« meni direktorica STOA v Slovenijo ne bo vleklo le gurmanov vseh vrst, ampak tudi vse tiste, ki si bodo na potovanju želeli privoščiti nekaj veganskih užitkov. Neizpodbitno je, da veganstvo osvaja svet. Zato imajo dežele, ki znajo vegane gostoljubno sprejeti in jih dobro postreči, prednost, ko se ljudje odločajo za potovanje. In med temi državami se je zdaj znašla tudi Slovenija, petnajsta med državami sveta, ki so med vegani najbolj priljubljene, v evropskem merilu pa na še odličnejšem desetem mestu. V prvi petnajsterici veganom naklonjenih držav smo se znašli prvič. Kajti čeprav imamo le omejeno število tovrstnih restavracij, Sloveniji šteje v prid, da je veganske jedi mogoče naročiti marsikje drugje. Morda tudi na odprti kuhinji, ki je eden od glavnih razlogov, da je Slovenijo med top destinacije letošnjega leta umestil tudi britanski časnik The Guardian.Omenjanje Slovenije v isti sapi z najbolj vznemirljivimi destinacijami za letos zna izdatno prispevati k obnovi slovenskega popandemičnega turizma. In morda ima tudi zato še večji pomen dejstvo, da je našo državo v svoj sladki popotniški izbor uvrstil tudi britanski The Financial Times, eden najvplivnejših svetovnih časopisov, v katerem so ob naši kulinariki posebno omembo namenili Logarski dolini in tamkajšnjemu hotelu Plesnik.Potovanja trenutno še vedno niso mogoča, a glede na očaranost tujine nad Slovenijo si lahko drznemo upati, da bo naš turizem po pandemiji doživel nov razcvet.