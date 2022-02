Slovenija dežela traktorjev: v povprečju (pre)star in tehnično zastarel

V Sloveniji obstajata dve bazi o številu traktorjev. Ena je na Statističnem uradu RS in se posodablja ob popisih kmetijstva, druga pa vsebuje podatke o registriranih vozilih, ki jih ima ministrstvo za infrastrukturo.

Za vleko in pogon velikih priključkov potrebujemo ustrezno močne stroje. FOTO: Tomaž Poje

To objavlja mesečne podatke o registraciji novih vozil in polletne in letne podatke o registraciji vseh vozil. Mednje spadajo tudi traktorji. Poleg registriranih traktorjev naj bi imeli še okoli 20.000 neregistriranih. To so predvsem starejši stroji, ki so najpogosteje brez kabine ali varnostnega loka in se kot taki ne morejo registrirati. Za uporabnike so tudi bistveno nevarnejši ob morebitnem prevračanju.

Vsi registrirani

Po nerevidiranih podatkih ministrstva za infrastrukturo je bilo konec lanskega leta registriranih 116.707 traktorjev, med njimi štirje gosenični. 2143 jih gre hitreje kot 40 km/h (kategorija T5). Veliko imamo traktorjev IMT, in sicer kar 18.638. Zetorjev imamo registriranih 12.212; ta je bil nekdaj zelo priljubljen med kmeti, v zadnjih letih pa prodaja pri nas upada. Zanimivo je, da imamo še vedno registriranih kar 3961 malih tomo vinkovičev, kar kaže na majhno posestno strukturo slovenskih kmetij. Fiatov in iz njega izhajajočih new hollandov imamo registriranih 9761.

V bazi vseh registriranih vozil iz lanskega leta imamo tudi traktorje, ki so bili prvič registrirani leta 1948, se pravi, da so stari 74 let. Po kriterijih Zveze starodobnih vozil bi status starodobnika lahko dobilo 42.682 registriranih traktorjev (36,6 odstotka), saj so stari 30 let in več.

Novi

V letu 2021 smo v Sloveniji registrirali 1388 novih traktorjev, kar je za 24,4 odstotka več kot leto prej. Povprečna moč novih traktorjev, kupljenih v Sloveniji, je 63,6 kW.

Traktorji pri nas so dokaj stari oziroma prestari.

Že vrsto let je med blagovnimi znamkami po prodaji najbolj uspešen New Holland, lani je imel 16,6-odstotni delež (231 strojev). Sledi mu Solis z 9,1-odstotnim deležem (127 traktorjev), tretji po prodaji je Case IH, četrti pa Deutz Fahr. Skupina CNH ima več blagovnih znamk, in sicer New Holland, Case IH in Steyr. Vsi skupaj oziroma celotna skupina je imela skoraj 27-odstotni delež.

Subvencije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nam je posredovalo informacijo o subvencioniranih traktorjih za leto 2021. Podpora za traktorje je bila v obliki dveh podukrepov: prvi je bila podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (kmetijstvo), drugi pa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov (gozdarstvo).

116.707 jih je bilo lani registriranih v Sloveniji.

S prvim podukrepom ni bil subvencioniran noben (kmetijski) traktor, z drugim pa 20 gozdarskih traktorjev. Subvencijo je lani torej dobilo le 20 traktorjev, kar je 1,4 odstotka novih, registriranih v letu 2021. Torej so govorice, da kmetje dobivajo subvencionirane traktorje, daleč od resnice.

Danes si kmetijstva ne predstavljamo več brez traktorja. Stroji pri nas so dokaj stari oziroma prestari. Veliko je tehnično zastarelih, čeprav se z njimi še lahko opravlja kmetijska dela. Novejši so do okolja in uporabnika prijaznejši, imajo večji komfort, zagotavljajo pa tudi večjo varnost za uporabnika.