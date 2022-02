Slovenci ustvarili aplikacijo, ki vam bo prihranila živce in čas: to je Marko PCT

Dokazovanje pogoja PCT in brskanje za osebnim dokumentom po denarnici pred lokalom ali nakupovalnim središčem je naša nova realnost. Če se vam zdi, da je vse skupaj nekoliko zamudno in bi raje imeli vse skupaj na enem mestu, se boste gotovo razveselili najnovejše aplikacije. Na zelniku slovenskih digitalnih navdušencev je zrasla ideja o bolj poenostavljenem in hitrejšem dokazovanju PCT kode in osebnega dokumenta.

Mobilno aplikacijo Marko PCT si je v treh dneh preneslo že 4182 uporabnikov na Google Play in 1641 iOs uporabnikov. »Cilj aplikacije je prihranek časa ob izkazovanju PCT kode, saj lahko uporabnik do le-te dostopa z enim samim klikom. Nastavitev kode je možna s skeniranjem katerega koli PCT potrdila, brez potrebe po registraciji. Pod kodo je možno prikazati poljubno fotografijo,« pojasnjujejo ustvarjalci.

Marko PCT FOTO: Val Skupina

»Marko je virtualni prijatelj, ki živi v vašem pametnem telefonu in za to potrebuje zanemarljivo malo pomnilniške nepremičnine. Rodil se je s poslanstvom, da vam pomaga pri izkazovanju pogoja PCT, in sicer z maksimalno pospešitvijo dostopa do QR kode PCT potrdila od zaklenjene naprave do prikaza na ekranu. Dovoljuje tudi nalaganja poljubne fotografije, ki bo prikazana pod QR kodo potrdila.«

Ob tem dodajajo, da Marko omogoča tudi enostavno menjavo QR kode s skeniranjem novega potrdila brez potrebe po prijavi, v prihodnjih različicah pa bo dovoljeval tudi personalizacijo ekrana, kjer je izpisana QR koda.

Marko PCT FOTO: Val Skupina

Aplikacija nima dostopa do spleta, zato zagotavlja popolno varnost in zasebnost uporabljenih podatkov. »QR koda in fotografija, ki ju za lažje izkazovanje pogoja PCT na lastno željo shranite v aplikaciji, ostaneta samo na vaši napravi. Podatkov, ki jih QR ponuja, aplikacija ne poskuša brati ali shranjevati, ampak jih samo preslika v format, ki je enostavnejši za izkazovanje pogoja PCT. Če uporabnik to želi, lahko ob dostopu do aplikacije izbere tudi možnost avtentikacije s PIN kodo ali biometrično prijavo s prstnim odtisom ali prepoznavo obraza.«

Razvijalca Miha Kočevar in Žiga Kramperšek iz Val Skupine še dodajata, da je aplikacija povsem brezplačna in oblikovana izključno z namenom enostavnejšega izkazovanja pogoja PCT.