Slovenci imamo še eno morje, vredno obiska, našli ga boste v Prekmurju

Po tednu, ko se se temperature precej znižale, se obeta nekoliko toplejši in pretežno sončen vikend, ki kar kliče po tem, da bi ga preživeli nekje na svežem zraku; po možnosti na izletu. Slovenija ponuja številne zanimive kraje, ki jih je vredno raziskati. Čeprav Murska Sobota z okolico ne spada med tiste najbolj obljudene, pa ta ponuja veliko zanimivih točk in doživetij. S turističnega vidika nam jo je predstavila Natalija Kreft, strokovna sodelavka na Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska Sobota.

Preberite več na Onaplus.si.