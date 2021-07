Slovenci imajo radi vino, ne predpisov (FOTO)

V čudovitem zalivčku je plaža Žitna.

Korčula je šesti največji hrvaški otok, premore nekaj več kot 16.000 duš. Letos poleti tam mrgoli Slovencev, za oddih so si ga izbrali tudi številni znani: glasbenik, nekdanja pevka in podjetnica, pevka, voditeljica, duo Maraaya, pevka, smučarska tekačica, voditeljica OdmevovDo otoka vodita vsaj dve morski poti; na trajekt se lahko vkrcate že v Splitu, številni pa z avtom potujejo do Ploč, od tam pa s trajektom do Trpnja in naprej po cesti do Orebića, kjer vas do Korčule loči še dobrih 15 minut vožnje s trajektom. Otok je precej zelen in prijeten, predvsem pa je vse na dosegu roke. Za vsakogar nekaj. Kogar mika, bo takoj zavil do peščenih plaž v Lumbardi, spet drugi jo bodo mahnili v privlačno mesto Korčula.Na ulici je precej ljudi, mask ne nosijo, le tu in tam kdo. Varnostna razdalja se upošteva, mesto živi, diha. V zaprtih prostorih se upoštevajo predpisani protokoli in manire. Sredi mestnega vrveža so svoj prostor pod vročim soncem našli tudiinter njune štiri papige. Družina je v 80. letih odšla v Nemčijo s trebuhom za kruhom, zdaj so se vsi vrnili, zadnji 26-letni Denis. »V Orebiću smo vse poletje, vsak dan pa prideva z očetom na Korčulo, preostalih devet mesecev živimo v Zagrebu. Naše štiri papige imajo zdaj svojo sobo v Zagrebu, v prihodnje pa jim želiva urediti vrt,« razkrije Denis. Z njunimi papigami se lahko fotografirate, splezajo vam na roko, tudi na glavo. »Predvsem otroci jih imajo zelo radi. No, tudi odrasli.« Nekateri menijo, da živali mučita, toda Edi, Branka, Clyde in Boni po besedah lastnika uživajo. Kdor se želi slikati z njimi, vrže prostovoljni prispevek v poseben kovček.Domačini poskušajo obrniti vsako kuno, trudijo se. Zavijemo v vinski kotiček, ki ga vodi, za prodajo pa v trgovini skrbi. »Lani smo začeli delo, najeli smo prostor. Bilo je težko, a smo preživeli, letos pa je precej bolje,« nam zaupa Kljufas, podjetnik iz Žrnave, ki je idejni oče prodajalne Wine Corner. »Sezona je dobra, turisti so se vrnili. Predvsem pa se je dobro prijela naša ideja, da na enem mestu zberemo 20 vin s Pelješca in Korčule. Turisti nimajo časa, da bi obiskovali vse vinske kleti, prav tako jih je veliko v tranzitu. Ko pa so tule, lahko izberejo, kar želijo. Odziv je dober, tako pri turistih kot pri vinarjih.« Korčula in Pelješac premoreta pet zaščitenih regij, in sicer v zelo majhnem premeru 50 kilometrov. Korčula slovi po belih vinih, Pelješac po rdečih.»Slovenci imajo radi naša vina, praviloma pa pridejo, da jih domov odnesejo kot darilo,« doda prodajalka Žana in našteje najboljša vina regije: plavac, dingač, pošip, grk, rukatac. »Korčula je edina v dubrovniško-neretvanski regiji, ki je na zeleni listi. Alkohol pa je na Korčuli tisti, ki rešuje in preganja vse bolezni. Začnemo z rakijico že zjutraj, potem pa čez dan pijemo vino. Ko je tako, ni prostora za bolezni, kaj šele za korono,« malo za šalo, malo zares navrže Marko.V mestu je veliko vozil slovenskih registrskih oznak. Promet je tekoč, na vhodu v mesto je trgovski center s prostorno garažo, kjer sta prvi dve uri parkiranja brezplačni. Številni iščejo srečo s parkiranjem v strogem centru. »Slovence imamo zelo radi, krasni turisti so. A tu precej manj upoštevajo prometne znake kot doma,« je prepričan mestni prometni redar. Pred kamero ni želel, se je pa pohvalil, da rad obišče Slovenijo.