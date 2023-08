Posebnost tega petvratnega kompaktnega križanca je zložljiva mehka streha, zato so mu v Fiatovem marketingu namenili romantično ime dolcevita, kar je v dobesednem prevodu sladko življenje, v italijanščini pa ima širši pomen, katerega del je lahko tudi gledanje poletnega nočnega neba, seveda v dvoje ... Brez vetra v laseh Fiat kot eden redkih ohranja tradicijo t. i. mehkih streh, ki so bile pred desetletji precej razširjene, a so jih večinoma izrinile zložljive čvrste strehe. Kakor koli že, 500x dolcevita jo ima. Voznik oziroma sopotnik na sprednjem sedežu jo odpira in zapira s tipko, namešče...