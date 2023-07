Sladki predlogi za dan čokolade

Najprej: zakaj je čokoladni dan ravno 7. julija? Nekateri viri pravijo, da so točno na ta dan leta 1550 čokolado prvič predstavili Evropejcem. In ker je v zadnjem obdobju postalo kar modno, da imajo jedi (ter pijače) svoje dneve, velja ta datum vse od leta 2009 za dan čokolade.

Pravzaprav: za enega od čokoladnih dni, kajti v koledarjih so zdaj zapisani tudi drugi datumi, namenjeni tej sladki pregrehi. V Ameriki, denimo, praznujejo mednarodni in nacionalni čokoladni dan kot tudi dan mlečne čokolade, imajo pa še dan, namenjen beli čokoladi, in datum, ko se vse zavrti okoli kakava.

Čokoladni rekordi

Na čokoladni dan smo pod drobnogled vzeli nekaj rekordov. Eden med njimi je bil aprila 2016 dosežen v Sloveniji. Takrat je, v okviru Festivala čokolade, ki ga aprila vsako leto pripravijo v Radovljici, Čokoladnica Cukrček predstavila čokoladno ploščo, ki še danes velja za največjo na svetu. Merila je nekaj več kot 142 kvadratnih metrov.

Še en, s čokolado in Slovenijo tesno povezan rekord je bil zapisan v Guinnessovo knjigo: v Ljubljani so, prav tako leta 2016, slaščičarski mojstri iz dunajskega hotela pripravili največjo torto sacher. Za velikansko saherco, ki je imela premer 3,5 metra, so porabili neverjetnih 45 kilogramov različnih vrst čokolade, v nadevu pa se je skrivalo kar 80 kilogramov marelične marmelade.

V Radovljici so leta 2016 predstavili največjo čokoladno tablico na svetu. Foto: Mavric Pivk

Trije poletni predlogi

In če gremo še k trem preprostim poletnim čokoladnim predlogom, ki nam bodo na počitnicah še kako prav prišli. Eden je povezan z vselej priljubljenimi palačinkami, ki jih lahko postrežemo z domačim čokoladnim namazom. Pripravimo ga tako, da čokolado (lahko je mlečna, temna, bela ali mešanica vseh treh) raztopimo nad soparo. Dodamo malo masla, ki naj se tudi raztopi, ter toliko kokosove moke, da bomo dobili primerno strukturo, in že je tu domač čokoladni namaz za palačinke.

Drugi poletni predlog je ta: nad soparo raztopimo mlečno čokolado, nato pa vanjo pomočimo sadje, denimo cele jagode ali banane, narezane na koščke. Sadje nato odložimo na papir za peko. Če hočemo, lahko okrasimo s pisanimi mrvicami, in počakamo, da se čokoladna skorjica ohladi.

Še ena ideja za čokoladno poletje: pripravimo si domač čokoladni sladoled. Nekaj imenitnih receptov, med njimi tudi takšne, za katere ne potrebujete strojčka za pripravo sladoleda, najdete na našem spletnem portalu Odprta kuhinja.