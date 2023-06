Sladke, bele in rdeče hiške le 10 kilometrov od Kopra (FOTO)

Na istrskem podeželju, v središču kultne vasice Marezige pod vinsko fontano in korak od razgledne ploščadi, s katere je videti Koper, Tržaški zaliv in podeželje, so odprli glamping naselje Vinski raj. Naselje, od Kopra oddaljeno deset kilometrov, je obdano z oljčniki in polji z istrskimi rastlinami in vinogradi. Dvanajst počitniških hišic, postavljenih v rustikalni okoliš, so poimenovali po kategorijah vina: sladke, bele in rdeče hiške, vse imajo 29 kvadratnih metrov bivalnega prostora, Vila refošk pa ima 76 kvadratnih metrov. »Vinski raj je prava novost in obenem inovacija istrskega turističnega prostora. V osrčju dežele refoška je obogatena nastanitvena ponudba širšega okolja, za naše in tuje obiskovalce,« so na odprtju povedali koprski občinarji.

Odprtja so se udeležili koprski župan Aleš Bržan in podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič, odvetnik Franci Matoz in mnogi drugi. Za razvedrilo in glasbo so poskrbeli tudi Tinkara Kovač, Pihalni orkester Marezige, Bel Duo. Lastnik glamping letovišča Alen Babič, tudi predsednik Turističnega društva Marezige in tamkajšnje Gostilne Karjola ter podjetja Pa3k (investitorja turistične atrakcije), je uredil nova parkirišča in cesto ter napovedal še deset novih hišk, ki jih bodo zgradili v prihodnjih letih.

Gostom Vile refošk, ki ima šest ležišč, so poleg preostalega na voljo zasebna vroča kopel in savna ter dostop do javnih bazenov. Če se boste odločili za najem vile ta vikend, vas bosta dve prenočitvi s turistično takso stali 1128 evrov, v ceno sta vključena tudi končno čiščenje in zajtrk (cene smo na uradni spletni strani preverjali v torek).

Rdeče hiške imajo dostop do dveh javnih bazenov, zasebne vroče kopeli in savne. Dve prenočitvi z zajtrkom ta konec tedna, taksa za dve osebi ter končno čiščenje bi znašali 628 evrov. Najem bele hiške z dostopom do bazenov in zasebne vroče kopeli ob zgoraj navedenih parametrih stane 568 evrov. Najcenejša je sladka hiška, za katero bi odšteli 508 evrov, a ima dostop le do bazenov. Dovoljeni so tudi hišni ljubljenčki. Investicija v turistično infrastrukturo je stala milijon evrov in pol, pri čemer je Babič petino črpal iz evropskih skladov.