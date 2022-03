Slaba zimska zaloga padavin: bodo rastline prizadete zaradi suše?

V tem tednu smo se poslovili še od koledarske zime. Meteorološka zima je odšla nadpovprečno topla, podpovprečno namočena, razen na severu Prekmurja, in nadpovprečno osončena.

Po podatkih Arsa je bila med 12 najtoplejšimi od leta 1961. Vsi trije meseci so imeli pozitiven odklon temperature: december 0,9, januar 1,3 in februar 2,8 °C. Od najmanj sredine 60. let prejšnjega stoletja se zime v povprečju ogrevajo. Linearni trend ogrevanja v tem obdobju znaša okrog 0,4 °C/desetletje in je statistično značilen.

Izhlapevanje lahko zmanjšamo z zastirko oziroma rastlinskimi ostanki. FOTO: Zlikovec/Getty Images

V minuli zimi je bilo padavin manj kot običajno, razen na severu Prekmurja, kjer so bile povprečne. Kazalnik višine padavin na ravni države glede na referenčno obdobje 1981/82–2010/11 je znašal 73 %, kar zimo 2021/22 uvršča med 13 najslabše namočenih od leta 1961. Vsi trije meseci so bili podpovprečno namočeni: december s kazalnikom 92 %, januar 54 in februar 64. Slabo zimsko zalogo padavin slabša suh marec, le tu in tam je padla kakšna kaplja dežja, vendar manj kot 5 mm. Kazalnik višine padavin se giblje od 30 do 70 %.

Presušena tla

Površinski sloj tal v večjem delu Slovenije kaže sušne razmere. Površinska vodna bilanca preteklega meseca je bila v vseh regijah Slovenije nižja kot običajno in nakazuje na zelo sušne razmere v Pomurju, Podravju in na Koroškem ter na zmerno sušne razmere v preostalih regijah Slovenije. Posledice pomanjkanja vode lahko ublažimo z nekaterimi ukrepi za izboljšanje zadrževanja razpoložljive vode v tleh.

Kako bodo rastline prizadete zaradi suše, je odvisno od njihove prehranjenosti ter lastnosti tal. Tiste, ki rastejo na težjih ilovnato-glinastih tleh, bodo imele manjše negativne posledice kot tiste na lahkih peščenih tleh. Kmetijske svetovalne službe priporočajo, da se pridelovalci zaradi suše izogibajo spomladanskemu globokemu oranju, saj tako poslabšujejo strukturo tal in povečujejo izhlapevanje.

Če so bila tla jeseni preorana, jih je smiselno čim prej poravnati ter zapreti zimsko brazdo. Na ozelenjenih njivskih površinah s prezimnimi dosevki za podor je smiselno prekiniti vegatacijo tako, da posevek zmulčimo ali plitvo vdelamo v tla. Izhlapevanje lahko dodatno zmanjšamo z zastirko oziroma rastlinskimi ostanki po površini tal. S tem ukrepom izboljšamo tudi vpijanje padavin. Nekateri so opravili setev v sušnih razmerah, zato je treba njivo povaljati, da seme pride v stik s talnimi delci in vodo v globljih slojih tal.

Gnojenje naj počaka

V sušnem obdobju se je treba izogniti gnojenju z granuliranimi gnojili, saj se ne bodo raztopila in delovala; z gnojenjem je treba obvezno počakati do dežja. Če so rastline že dovolj razraščene in zaradi suše niso preveč prizadete, jih lahko gnojimo prek listov. Transport hranil izboljšamo tudi z namakanjem. V sušnih razmerah je potrebna previdnost z zatiranjem plevelov. To naj bo le mehansko, ko so pleveli še majhni.

Travna ruša je zaradi mraza ponekod privzdignjena in nima dobrega stika s podlago.

Zatiranje s herbicidi v sušnih razmerah ni primerno. Posevki ozimnih žit in oljne ogrščice so trenutno marsikje v slabem stanju, zlasti na lahkih, peščenih tleh. Svetovalci menijo, da je treba posevke čim prej pobranati, da se še dodatno ne izgublja vlaga iz tal. Ob prvih večjih padavinah jih bo treba dognojiti. Za gnojenje lahko uporabimo tudi razredčeno gnojevko ali gnojnico. Tekočih živinskih gnojil ne nanašamo v vetrovnem in suhem vremenu.

Posušena travna ruša

Travinje je zelo občutljivo za pomanjkanje padavin, ker ima zelo plitev koreninski sistem. Bolj ko je pestra botanična sestava travne ruše, bolj se lahko prilagodi sušnim razmeram. Med travami je proti suši zelo odporna pasja trava, med odpornejšimi je tudi skupina metuljnic. Marsikje je travna ruša posušena in porumenela, zaradi mraza ponekod privzdignjena in nima dobrega stika s podlago.

Če so bila jeseni preorana, jih je smiselno čim prej poravnati ter zapreti zimsko brazdo.

Marsikje je površino še dodatno izmučil pogost veter, ki je odnašal drobne delce s površinskega dela tal. Tehnologi v takih razmerah priporočajo mehko valjanje travnikov, ki omogoči travni ruši stik s kapilarno vodo, obenem pa s tem odstranimo številne krtine. Na vrtovih je vreme primerno za česanje travne ruše.