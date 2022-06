Skuter kot športni terenec: to je Honda ADV 350A (FOTO)

Premierno je bila honda ADV 350A predstavljena lani na salonu EICMA 2021 v Milanu. Je sestra večjega moto skuterja X-ADV750. Najprej sem ugotovil, da nimata samo druge oznake motorja. Tisti X v oznaki X-ADV750 pomeni kar veliko.

Voznik ima veliko možnosti za izbiro položaja nog.

Torej to ni več moto skuter, ampak samo skuter, razen videza je vse drugače od močnejšega brata. Še vedno pa gre za razred maksi skuterja. To pomeni poleg dolžine in daljše medosne razdalje (1520 mm) tudi večjo težo in moč motorja, da zagotavlja dovolj moči za udobno in hitro prevažanje po cestah velemest in tudi malce dlje, tudi za dve osebi.

Videz je zelo sodoben, ostre poteze so prevzete od večjega X-ADV750, prav tako bočne linije in še kak poseben oblikovni ali tehnični detajl. Vse luči so v tehniki LED, svetijo zelo dobro, stikala so dobra in preprosta za uporabo. Sprednja maska je funkcionalna, vetrna zaščita je večstopenjsko nastavljiva in dobro opravlja nalogo.

Krmilo daje dober občutek obvladljivosti, in to tudi med počasno mestno vožnjo. Vzvratni ogledali bi bili lahko večji, a še ponujata dovolj dober pogled nazaj. Armaturna plošča je elektronska, prikaže veliko informacij, prek aplikacije se zna povezati s pametnim telefonom. Ob levem delu krmila je skrit predal z vtičnico​ USB, kamor lahko pospravimo telefon ali dokumente.

Skuter drži smer vedno, tudi na slabi cesti.

Sedež je udoben, hitro se najde pravi položaj za voznika, ker je veliko prostora za noge. Tudi sopotnik bo zadovoljen. Pod sedežem je velik prostor (48 l), vanj gresta dve čeladi tipa jet (za mestno vožnjo).

Uravnotežen skuter

Motor je tekočinsko hlajen 330-kubični enovaljnik, ki od sebe daje prijetnih in uporabnih 21,5 kW (29 KM) pri 7500 vrt/min. Vžiga z veseljem, dobro in gladko pospešuje vse do 120 km/h. Daje pa občutek, kot da je moči več, zato je dober tudi pri prehitevanju pri mestnih hitrostih.

Naslednja pohvala gre vzmetenju, ki ga je pripravila Showa. Skuter drži smer vedno, tudi na slabi cesti, nobenega nihanja ni, posebno dobro se obnese v kratkih in zaprtih ovinkih ter na makadamski cesti, čemur je tudi malce namenjen. Pnevmatike so odlična izbira, serijsko so nameščene Metzelerjeve, in sicer bolj grobega profila, ki se izkažejo na makadamu in asfaltu.

Honda ADV 350A Honda ADV 350A Zastopnik: AS Domžale Moto center, d. o. o., Blatnica 3a, Trzin Maloprodajna cena: od 6390 evrov

Za zaviranje skrbi Nissinov zavorni komplet z dvokanalnim sistemom ABS. Občutek na ročici je pravi, zaviranje ustrezno in zavore so dobro kos temu sicer kar težkemu skuterju (186 kg). Vzrok za zamero bi lahko našel le v visokem sredinskem tunelu in ropotanju zadnjega kovčka.